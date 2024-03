Rainha das Lágrimas: tudo o que você precisa saber sobre a nova série coreana da Netflix

As séries coreanas são extremamente populares entre os assinantes da Netflix. Por isso, o gigante do streaming está sempre produzindo ou adquirindo novas séries feitas na Coreia do Sul.

O próximo k-drama a chegar à biblioteca da plataforma é Rainha das Lágrimas (Queen of tears, em inglês), uma produção que tem gerado muita discussão após o lançamento de seus primeiros teasers.

Quer saber mais sobre o projeto? Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa sobre a série: desde sua sinopse e elenco principal até sua data de estreia na América Latina.

Sobre o que se trata o novo k-drama da Netflix?

Rainha das Lágrimas gira em torno da história de amor de Baek Hyun-woo e Hong Hae-in. Ele é um advogado humilde, mas perspicaz, proveniente de uma pequena cidade chamada Yongduri.

Ela é uma executiva poderosa, trabalhadora e arrogante que vem de uma das famílias mais ricas da Coreia. E é que seu clã é dono do Grupo Queens, um conglomerado varejista que supervisiona.

Os caminhos de ambos se cruzaram quando estavam estagiando na empresa do avô dela. Após uma série de encontros encantadores, eles se apaixonaram e se casaram apesar de suas origens diferentes.

Rainha das Lágrimas | TvN (TvN)

No entanto, três anos após o casamento, eles estão em crise. Hyun-woo está desiludido com sua esposa, a quem ele tenta agradar, mas só recebe seu desprezo em resposta às suas tentativas.

Também está desapontado com seus sogros, igualmente impossíveis de agradar, por isso considera a separação. Por outro lado, Hae-in não entende por que seu marido está se afastando.

Ela, que sempre defendeu com força o seu amor, não esperava isso. Em meio a esse cenário, surge outra dificuldade que coloca seu casamento à prova, mas isso pode reavivar o seu amor.

Rainha das Lágrimas | TvN (TvN)

"A rainha das lojas de departamento e o príncipe dos supermercados estão passando por uma crise conjugal. Mas, de repente, o amor volta a florescer", diz a sinopse da Netflix em sua plataforma.

Quem faz parte do elenco?

A série Rainha das Lágrimas conta com um elenco de estrelas reconhecidas da televisão sul-coreana. O k-drama é estrelado pelo ator Kim Soo-hyun e a atriz Kim Ji-won.

O intérprete, conhecido por sucessos como Está tudo bem não estar bem (2020) ou Meu amor das estrelas (2013), dá vida ao personagem Baek Hyun-woo, diretor jurídico do Queens Group.

Cena da série 'Rainha das Lágrimas ' | TvN (TvN)

A atriz, que o público viu em séries como Descendentes do Sol (2016) ou Amor na cidade (2020), interpreta Hong Hae-in, a diretora executiva do Queens Group.

Cena da série 'Rainha das Lágrimas ' | TvN (TvN)

O resto do elenco principal é composto por Park Sung-hoon como o renomado investidor Yoon Eun-sung; Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol, executivo do Grupo Queens e irmão mais novo de Hong Hae-in; e Lee Ju-bin como Cheon Da-hye, esposa do personagem interpretado por Kwak na série.

Cena da série 'Rainha das Lágrimas ' | TvN (TvN)

Quantos episódios terá?

Rainha das Lágrimas terá um total de 16 episódios. O drama é escrito por Park Ji-eun, que também criou outras séries coreanas de sucesso como Crash Landing on You (2019).

Os capítulos são dirigidos por Jang Young-woo e Kim Hee-won.

Cena da série 'Rainha das Lágrimas ' | TvN (TvN)

Quando chega à Netflix?

A “Rainha das Lágrimas” chegou ao catálogo da Netflix em vários países em 9 de março.