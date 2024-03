Qual é a punição? Veja o que pode acontecer com o famoso que apareceu nu no Oscar 2024

No entanto, os encontros virais não pararam por aí, desde os encontros com Margot Robbie e Ryan Gosling até ao emocionante discurso para as indicadas ao Oscar como Emily Blunt e America Ferrera. Enquanto o cachorrinho Messi continua a encantar a rede social 'X'.

Mas a esta série de eventos, adicionou-se um momento em que, na primeira hora do evento, o famoso lutador John Cena conseguiu chamar a atenção da cerimônia e das redes sociais.

John Cena aparece nu nos Prêmios Oscar de 2024.

Sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da premiação foi a aparição de John Cena, que, ao anunciar o vencedor na categoria de 'Melhor Figurino', subiu ao palco completamente nu, provocando uma série de reações nas redes sociais por sua surpreendente façanha.

O famoso lutador de 46 anos cobriu apenas suas partes íntimas com o envelope que continha o nome do vencedor da categoria. Isso chocou a todos por comparecer a um dos eventos mais importantes do cinema completamente nu.

O que poucos sabiam é que era uma espécie de homenagem a George Opel, que em 1974 roubou os holofotes no Oscar ao aparecer completamente nu enquanto David Niven anunciava o vencedor da categoria de ‘Melhor Filme’. Naquele momento, a única coisa que ele conseguiu dizer foi:

"Isto estava destinado a acontecer, mas não é fascinante pensar que a única risada que esse homem pode causar é aquela que surge quando ele tira a roupa e mostra suas... insignificâncias?"

O que acontece se o protocolo de vestimenta for quebrado no Oscar 2024?

Embora os famosos convidados para o evento tenham que obrigatoriamente vestir traje de gala, os Prêmios da Academia têm um plano B, C e D para evitar qualquer contratempo. Isso é feito para sair ilesos de qualquer situação inesperada.

Isso é levado adiante com um toque de humor, uma citação famosa ou uma referência a um filme famoso. No entanto, sempre foi exigido dos homens um smoking clássico e das mulheres vestidos ou trajes abaixo dos joelhos.

No entanto, sempre existe o risco de veto nos prêmios, que pode se estender por até 10 anos, dependendo do caso.

