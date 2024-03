Protesto? Após Oscar, cachorro Messi ‘faz xixi’ em estrela de Matt Damon na Calçada da Fama

Mostrando que é o rei da atuação, Messi, cãozinho da raça Border Collie que apareceu no filme ‘Anatomia de uma Queda’ encantou a todos durante a cerimônia do Oscar 2024, que aconteceu no último domingo (10), em Los Angeles.

O cachorro fez uma brincadeirinha após a saída da cerimônia, onde aproveitou para esvaziar a bexiga fazendo xixi na estrela do ator Matt Damon na Calçada da Fama. Claro que o vídeo bombou nas redes sociais.

“A estrela de ‘Anatomia de uma Queda’, Messi, parece fazer xixi na estrela de Matt Damon na Calçada da Fama de Hollywood”, escreveu a revista Variety.

Protesto? Nada disso! Entenda a brincadeira

Messi não fez xixi de verdade, como é possível observar no vídeo a seguir. Ele apenas mostrou que é ótimo em receber comandos.

A brincadeira aconteceu pois, Jimmy Kimmel, comediante e apresentador do Oscar 2024, costuma brincar com Matt Damon em diversas ocasiões. Ou seja, possivelmente tudo não passou de uma trolagem entre Messi e Kimmel.

Assista ao momento engraçado:

no fim o grande astro da award season 2024 foi o messi que nao deitou pro filme branco estadunidense do nolan mijou na estrela da fama do matt damon e irritou o bradley cooper pic.twitter.com/5mChJPqUbb — babi (@impossibIewoman) March 11, 2024

Leitura labial desvenda o que Emma Stone falou após piada de mal gosto no Oscar

Emma Stone foi um dos destaques na noite do Oscar 2024, que aconteceu no último domingo (10). A protagonista de ‘Pobres Criaturas’ (2023) levou o prêmio de melhor atriz, além disso, o filme também ficou com as estatuetas de Melhor Maquiagem e Penteados e Melhor Direção de Arte.

Porém, mesmo com os prêmios, uma piadinha sobre o filme feita pelo apresentador Jimmy Kimmel parece não ter agradado Emma, que foi flagrada pelas câmeras dizendo algo baixinho ao marido, que estava ao seu lado.

De acordo com a leitura labial, é possível notar a atriz dizendo prick, que pode ser entendido como ‘safado’, ‘escroto’ ou ‘idiota’.

Kimmel disse: “Essas eram todas as partes de ‘Pobres Criaturas’ que podemos mostrar na TV”, fazendo referência às cenas de nudez e sexo protagonizadas por Emma Stone no filme.

emma stone calling jimmy kimmel a prick😭 oh clock that tea queen pic.twitter.com/JZBRMpDFxH — ❦ (@justInwuah) March 11, 2024

