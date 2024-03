Por que perdeu? ‘A Sociedade da Neve’ não ganhou o Oscar e as redes sociais estão fervendo com as reações

‘A sociedade da neve’ e sua história comovente de sobrevivência não foram suficientes para que os membros da Academia a coroassem como Melhor Filme Estrangeiro. Na verdade, foi derrotado por ‘A zona de interesse’, um longa-metragem que para muitos é o melhor de 2023. Mas é claro, na América Latina eles se sentiram roubados novamente... e fizeram memes a respeito.

Porque isso também aconteceu no ano passado com o magnífico ‘Argentina 1985′, filme que retratava os esforços para fazer justiça e reparação após a ditadura de Videla, também foi ofuscado pelo clássico de Rainier María Rilke, ‘Nada de Novo no Front’. Então, estão dizendo que sempre querem tirar da América Latina “o que lhe pertence” com a derrota deste filme.

“Fomos roubados”: as melhores reações à derrota de ‘A sociedade da neve’ no Oscar

A história de Canessa e seus companheiros deveria ter sido honrada com o prêmio máximo. Na verdade, ironicamente, Hayao Miyazaki - que ganhou por 'O menino e a garça' e pelo qual já estão zombando de Geraldine Fernández novamente - é o único diretor estrangeiro a ter dois desses prêmios, mas na categoria de 'Melhor Filme de Animação'.

“Além de estar com raiva, estou muito triste de verdade, a sociedade da neve merecia muito mais”, “Mas pessoal, por que se surpreendem se o Oscar sempre roubam da América Latina, no ano passado foi com a Argentina 1985 e este ano com a sociedade da neve.”

Porque acontece que a derrota foi dupla: em Melhor Maquiagem, 'Poor Things' ganhou. E é por isso que também estão sendo criticados, já que o trabalho de recriar cadáveres e aquela aparência que só se adquire sobrevivendo meses nos Andes merecia mais.

Por enquanto, espera-se que no próximo ano a justiça seja feita a uma produção latino-americana, algo que não aconteceu nos prêmios recentes.