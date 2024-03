Oscar 2024: Margot Robbie sepulta a ‘Barbie’ no tapete vermelho

Depois de uma profusão de looks de arquivo ou looks reinterpretados dos mais belos em todos os tons de rosa e até mesmo na temporada de premiações, Margot Robbie joga a toalha e encerra definitivamente o capítulo ‘Barbie’ em sua vida no tapete vermelho do Oscar 2024 ao abandonar definitivamente essa cor.

Além disso, ela mais uma vez saiu da Versace com um vestido drapeado, tendo a oportunidade única de encerrar um ano que marcou um dos filmes mais bem-sucedidos de sua carreira com um vestido que, como muitos outros looks, tirasse o fôlego e ajudasse a lembrar por que a boneca mais amada da Terra está ali.

Não o fez, embora o drapeado a faça parecer impecável. No entanto, para vários especialistas em moda, é esquecível.

"Eu esperando as grandes referências históricas da Barbie, até lançou um livro sobre o estilo em toda a turnê, cheio de ícones da moda pop, um dos filmes mais controversos do ano e saiu com um Versace preto. O verdadeiro look para ir ao funeral da Barbie", foi um dos comentários dos especialistas.

Margot está competindo como produtora na categoria de Melhor Filme, mas talvez para ela já tenha sido o suficiente. Ainda mais depois da falta de reconhecimento que a Academia te deu este ano.

“Margot já quer enterrar esse personagem e ser apenas Margot”

A decisão da atriz no tapete vermelho deixou consternados aqueles que queriam vê-la um pouco mais de rosa, algo que América Ferrera fez na mesma cerimônia.

“Talvez já queira matar esse personagem”, “Por favor, mude o visual, isso deve ser uma piada”, “Acho bom que já esteja encerrando o ciclo e que, além dessa cerimônia, nos deu muitos looks incríveis, claramente não seria eterno. Para mim, ela está DIVINA”, são alguns dos comentários.

Assim, oficialmente termina a era do 'Barbiecore'.