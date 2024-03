Oscar 2024: a queda de Liza Koshy no tapete vermelho

A atriz, apresentadora de televisão, comediante e YouTuber americana, Liza Koshy, foi o destaque do dia no tapete vermelho após uma queda tremenda enquanto se preparava para posar para as câmeras.

Ela protagonizou a primeira queda nos prêmios da Academia. Liza Koshy proporcionou esse momento no Tapete Vermelho, onde os saltos altos lhe pregaram uma peça.

Liza Koshy sofre um pequeno acidente no tapete vermelho do Oscar 2024 (Emma McIntyre/Getty Images)

Liza Koshy sofre um pequeno acidente no tapete vermelho do Oscar 2024 (Kevin Mazur/Getty Images)

A atriz caiu no chão e, apesar do golpe, levantou-se rapidamente com a ajuda das pessoas presentes no tapete vermelho e continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido, apesar do comprimento de seu belo vestido vermelho. Alguns internautas aplaudiram sua maneira elegante de lidar com a situação.

A comediante começou sua carreira no Vine em 2013, antes de iniciar um canal no YouTube. Entre seus papéis como atriz está o de Aday Walker no filme de comédia de terror de Tyler Perry, Boo!