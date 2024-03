Os fãs de Dragon Ball ficam surpresos com esta versão de Trunks do Futuro em Modo Besta

A transformação de Gohan no Modo Besta é a novidade em Dragon Ball Super. O episódio mais recente do mangá, o #102, mostra o jovem saiyajin com sua técnica maravilhosa em uma luta contra seu pai, Goku, que está usando o Ultra Instinto.

Ambos dão uma demonstração impressionante de poder que surpreende Broly, Whis, Bills e até mesmo Vegeta, que se emociona ao saber que Gohan está de volta, já que é mais um desafio para continuar aumentando seu poder.

Isso nos faz perguntar: Quem será o próximo saiyajin a se transformar no Modo Besta? Sabemos que Goku e Vegeta seguiram pelo caminho do Instinto Superior e do Ego Superior. Portanto, é improvável que eles sigam por um novo caminho em sua escala de poder.

O lógico seria que os próximos em Modo Besta poderiam ser Goten e Trunks. Ambos, assim como Gohan, são híbridos e têm as mesmas condições para executar essa poderosa transformação.

Não fomos os únicos a pensar nisso, pois um Fan Art que encontramos nas redes sociais mostra como Trunks do Futuro ficaria, alcançando o Modo Besta que vimos nos últimos episódios de Dragon Ball Super.

Trunks do Futuro

O Modo Besta de Gohan

De acordo com a trama, Gohan tem estado passando por um treinamento rigoroso com Piccolo, mas ao mesmo tempo tentava melhorar em segredo. Durante esse tempo, ele tem buscado desbloquear um poder oculto que o colocaria em um nível de força comparável ao Ultra Instinto, uma forma de poder alcançada por Goku em episódios anteriores.

A transformação aconteceu, mas poucos sabiam a origem. E no episódio #102 de Dragon Ball Super é revelado que Piccolo, o sábio Namekiano e companheiro de treinamento de Gohan, lhe atribui o nome de "Modo Besta".

Gohan Bestia

De acordo com a explicação no episódio, Piccolo sugere que essa transformação representa a libertação da besta interior que Gohan carrega consigo.

A revelação do "Modo Besta" deixou os fãs animados e especulando sobre as futuras implicações na história de Dragon Ball Super.

A conexão entre Gohan e seu poder interior, simbolizada por essa nova transformação, adiciona uma camada adicional de complexidade ao personagem, oferecendo aos leitores uma visão mais profunda da evolução do filho mais velho de Goku, como guerreiro saiyajin.