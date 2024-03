“O melhor momento do Oscar”: Ryan Gosling agita as redes após apresentação de ‘I’m just Ken’

Ryan Gosling protagonizou um dos melhores momentos (se não o melhor momento) do Oscar 2024 com sua apresentação de ‘I’m Just Ken’, uma das músicas de maior sucesso do filme Barbie.

O ator fez uma grande performance, brilhando no palco, fez Margot Robbie, Greta Gerwig e América Ferrera cantarem, e se reuniu novamente com Emma Stone após ‘La La Land’.

E apesar de não ter ganho o prêmio de melhor música, que foi para Billie Eilish e Finneas O’Connell por ‘What Was I Made For’, que também faz parte de Barbie.

Foi assim a apresentação de Ryan Gosling no Oscar

O ator apareceu com os outros intérpretes que também personificaram Ken, e também dividiu o palco com um convidado inesperado: Slash.

A incrível apresentação de Ryan Gosling conquistou as redes sociais, com muitos pedindo para que ele seja a atração musical do próximo Super Bowl.

E apesar de não ter ganho o Oscar com a música, o ator recebeu aplausos de todos nas redes sociais.

“Fizeram sentir a KENERGY! RYAN GOSLING, 65 dançarinos, os Ken secundários e até Slash interpretando I’M JUST KEN da BARBIE. Que momento para estar viva”, “Ryan Gosling foi 30 vezes melhor no Oscar do que Usher no intervalo do Superbowl”, “E se eu te disser que Ryan Gosling me deu a melhor performance que já vi no Oscar” e “O melhor momento do Oscar”, foram parte das reações.