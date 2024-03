“Nos representa”: esta foi a reação de Margot Robbie ao nu de John Cena no Oscar

A entrega 96 do Prêmio Oscar ocorreu neste domingo, 10 de março, no Dolby Theatre de Los Angeles, Califórnia, onde, desde os primeiros minutos, já foram vividos alguns dos momentos mais virais da cerimônia.

Desde quedas em pleno tapete vermelho, até a presença do cachorrinho Messi, a aparição de Ryan Gosling ao lado de Slash, um discurso emocionante para as mulheres indicadas e até comparações com ídolos mexicanos como Billie Eilish com Verónica Castro.

No entanto, um dos momentos que conseguiu roubar a cena nos prêmios foi quando o vencedor da categoria de ‘Melhor Figurino’ na 96ª edição do Oscar foi anunciado, quando John Cena subiu ao palco completamente nu, o que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, provocando uma série de reações que não se limitaram ao mundo virtual, pois dentro do Dolby Theatre houve uma atriz que chamou a atenção pela surpresa.

John Cena aparece nu nos Prêmios Oscar 2024

John Cena apareceu nu na cerimônia do Oscar 2024, para anunciar o vencedor na categoria ‘Melhor Figurino’.

A ironia veio quando, o famoso lutador de 46 anos, ficou nu, o que gerou centenas de reações nas redes sociais, no entanto, o que poucos sabiam é que, John Cena prestou homenagem a um dos eventos mais comentados de 1974 quando um homem fez o mesmo feito naquela época.

O homem chamado George Opel subiu nu ao palco, enquanto David Niven anunciava quem seria o vencedor de ‘Melhor Filme’, que reagiu dizendo: “Isso estava destinado a acontecer, mas não é fascinante pensar que a única risada que esse homem pode causar é quando tira a roupa e mostra suas... pequenezas?”.

John Cena roubou a cena no Oscar de 2024 Foto: Kevin Winter/Getty Images

A reação de Margot Robbie à nudez de John Cena no Oscar de 2024

A reação de Margot Robbie rapidamente se tornou viral, pois foi capturada pelas câmeras do evento, levando as mãos diretamente ao rosto e jogando a cabeça para trás com uma risada incontrolável.

Isso provocou uma série de comentários dos internautas, gerando centenas de reações, alguns dizendo: “Seria eu perfeitamente”, “Todos fomos”.

Vamos lembrar que Margot Robbie compareceu ao gala do Oscar sem o clássico vestido Barbie, que se caracterizava por homenagear os looks das bonecas ao longo dos anos, quebrando a regra durante esta cerimônia.