“Nem Judas ousou tanto”: tio de Shakira ‘limpa’ a imagem de Piqué ao falar maravilhas sobre ele

F1 Grand Prix of Spain Shakira assiste o F1 Grand Prix da Espanha no Circuito de Barcelona-Catalunia em 04 de Junho de 2023 em Barcelona, Espanha. (Foto de David Ramos/Getty Images) (David Ramos/Getty Images)

Embora quase dois anos tenham se passado desde a separação de Shakira e Gerard Piqué os movimentos do ex-casal continuam sendo assunto, após a infidelidade do catalão com Clara Chía Martí e a exposição midiática que a cantora fez disso em suas músicas.

Mesmo que a imagem de Piqué tenha sido manchada e ele cancelado por infidelidade, agora foi um parente da colombiana que ‘limpou a imagem’ do ex-jogador de futebol ao falar sobre como é realmente conviver com o ex de Shakira.

Piqué foi acusado várias vezes de ser ‘egocêntrico’, ‘narcisista’ e prepotente por suas atitudes dentro do campo de futebol, em redes sociais e até em entrevistas, mas aparentemente nem todos compartilham dessa opinião, inclusive dentro do círculo familiar do jogador.

Vaje o que o tio de Shakira disse sobre Piqué

Agora que as águas se acalmaram e Gerard Piqué recuperou sua vida pública graças à Kings League que lançou junto com streamers, Guillermo Ripoll, tio de Shakira, falou sobre sua relação com sua sobrinha e o ex-jogador de futebol em uma entrevista para o jornal colombiano ‘El Tiempo’.

Sem medo das críticas e da raiva de sua sobrinha, o irmão de Nidia Ripoll não ficou calado e expressou o quão gentil é Piqué.

"É uma pessoa super agradável, muito familiar. Ele nos tratou muito bem, com respeito e carinho. Ele é um bom pai, que se comunica constantemente com seus filhos", disse.

Da mesma forma, ele afirmou que sua sobrinha costuma se manter afastada das notícias, por isso ele garante que os meios de comunicação dão mais ‘tempero’ ao que realmente acontece em sua vida.

O homem que atua como dentista também falou sobre como é a relação que teve e tem com a cantora, pois apesar de terem sido muito próximos, seus compromissos e a distância os afastaram um pouco.

“Tio, vem cá e eu canto pra você, mas você me dá tanto [dinheiro], ela me dizia, e cantava ‘Óculos Escuros’ e outras que ela, sendo uma menina, compunha... Quando a pessoa está começando, você tem um contato mais próximo. Quando a pessoa está crescendo, devido aos seus compromissos, há um afastamento. Mas quando nos encontramos em Barranquilla ou em Miami; ou talvez façamos uma ligação, é como se nos víssemos ontem”, admitiu.

As críticas não demoraram a aparecer sobre Guillermo, pois afirmam que ele traiu sua sobrinha ao falar maravilhas de seu ex, apesar de tudo o que ela viveu por causa de sua infidelidade, e até mesmo afirmam que ele se aproveita de sua fama.

“Para promover sua clínica, ele dá um golpe na sua ‘sobrinha’, agora veja a imprensa espanhola atacando-o e tudo por sua culpa, nem os irmãos dela falam nada diante da imprensa e você não tinha que fazer isso e muito menos falar da vida privada dela”, “sinto muito, mas elogiar Piqué como um homem de família, haha, trazendo a amante para casa ainda estando com sua sobrinha, e pior ainda, nem passa tempo com seus filhos hahaa quanto dinheiro deram a ele?”, comentaram.