Não foi visto na televisão! Assim foi a épica troca de roupa de John Cena no Oscar

John Cena roubou a cena no Oscar de 2024 Foto: AP/Chris Pizzello

John Cena roubou a cena no Oscar 2024 depois de aparecer no palco praticamente nu ao apresentar o vencedor do prêmio de melhor figurino.

Esse momento pôde ser observado na televisão; no entanto, o que os fãs não puderam ver na tela foi o instante em que o lutador americano trocou de roupa no Dolby Theatre de Los Angeles, Califórnia.

Em vídeos que começaram a circular nas redes sociais, é possível ver quando membros da equipe sobem ao palco para colocar uma toga laranja no atleta de 46 anos.

Na gravação em questão, pode-se ver que John Cena estava usando uma tanga para cobrir suas partes íntimas, algo que não era perceptível à primeira vista, pois muitos pensavam que ele havia subido ao palco sem nenhuma peça de roupa.