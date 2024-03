Messi, o cachorro de ‘Anatomía de uma queda’, na espera de um Oscar

A presença de Messi no Oscar foi notada logo no monólogo inicial de Jimmy Kimmel, o anfitrião da cerimônia que ocorreu neste domingo. Naquele momento, a câmera focou em Messi, que na tela grande interpretou Snoop, o cachorro da família protagonista.

O border collie de oito anos tem uma cena no premiado filme que deixou todos à beira de seus assentos, por isso todos queriam que ele fosse reconhecido com uma estatueta por seu papel no filme ‘Anatomia de uma queda’, dirigido pela francesa Justine Triet.

Messi, o cachorro, entre o público do Oscar de 2024 Messi entre as celebridades (Kevin Winter/Getty Images)

No filme, Snoop é um cão-guia que acompanha um garoto com deficiência visual. A trama gira em torno da mãe do garoto, que é acusada de ter causado a morte do pai; pois as autoridades tentam esclarecer se foi um crime ou se ele tirou a própria vida.

Deve-se mencionar que o cachorro Messi gravou vários momentos para a cerimônia para evitar o estresse que pode sofrer o cão por tantas horas suportando muitas pessoas desconhecidas e o alto barulho do evento.

"O cão de #AnatomyOfAFall aplaudindo #RobertDowneyJr depois de ganhar seu primeiro #Oscar de sua carreira", "O convidado mais esperado do Oscar, me conquistou completamente", "Eu amo #Messi e seu trabalho em #AnatomíaDeUnaCaída!", afirmaram alguns internautas.