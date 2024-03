Meghan Markle revela primeira impressão sobre Kate Middleton em encontro inusitado

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, compartilhou um momento único ao discutir seu primeiro encontro com a cunhada, a Princesa Kate Middleton, em uma entrevista marcante após seu noivado com o Príncipe Harry.

Encontro inicial e impressões

Meghan Markle abriu-se sobre sua experiência ao conhecer Kate Middleton pela primeira vez durante um jantar privado organizado por ela e pelo Príncipe Harry, um ano após o início de seu relacionamento.

O encontro ocorreu após uma série de encontros românticos e uma semana de acampamento juntos no deserto.

Um momento de admiração

Durante uma entrevista concedida à BBC, Meghan e Harry compartilharam detalhes íntimos sobre o primeiro encontro da Duquesa com a família real. Meghan descreveu o encontro como "maravilhoso", destacando a calorosa recepção que recebeu da família real britânica, especialmente em relação à Rainha Elizabeth II, a quem ela descreveu como "uma mulher incrível".

Desde esses primeiros dias, muita coisa mudou para Harry e Meghan. Atualmente, residem na Califórnia, EUA, com seus dois filhos, Archie e Lilibet, após sua decisão de renunciar aos deveres reais.

No entanto, o casal tem enfrentado controvérsias, incluindo alegações feitas durante uma entrevista com Oprah Winfrey em 2021 e novas revelações em seu documentário da Netflix e no livro de memórias de Harry.