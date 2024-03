Lucas Souza teria terminado com Jaquelline Grohalski para voltar com Jojo Todynho Imagem: reprodução Instagram

Jaquelline Grohalski anunciou o fim do relacionamento com Lucas Souza neste domingo (10). De acordo com informações do site SBT, o término teria partido do rapaz, na tentativa de retornar com a ex Jojo Todynho.

Segundo o site, amigos próximos de Jaquelline teria terminado para reatar com Todynho, com quem foi casado por dez meses em 2022.

“A ex-participante de reality shows teria ficado abalada ao descobrir que Lucas já estava em contato com Jojo. Apesar das tentativas de diálogo de Jaquelline, Lucas parece determinado a seguir em frente sem nenhum compromisso”, informou o site.

BBB 24: “Sinto um clima aí, mas você reluta”, diz Beatriz para Isabelle sobre romance com Matteus

Após a formação de mais um Paredão no BBB 24 no último domingo (10), Beatriz Isabelle e Matteus conversam sobre os votos da casa e relembram que, há pouco tempo, o gaúcho e a manauara eram opções de voto um do outro dentro do reality.

“E eu senti isso de você, que você me evitava”, aponta Isabelle, e Matteus, concorda. Agora falando para Beatriz, cunhã relembra: “A gente sentou lá fora e teve uma conversa bem madura e meio que se resolveu”.

Citando a festa no dia anterior, a Líder comenta que percebeu um clima entre os dois. “Eu sinto um clima aí!”, diz Bia. “Para, garota”, responde Matteus. Beatriz agora diz para Isabelle: “Mas eu percebo que você reluta”.

Os três continuam a conversa, falando sobre o convívio na casa. “Aqui a gente fica assustado com tudo, com as pessoas, é muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo, muita informação (...) Você olha para os cantos, você fala ‘em quem vou confiar aqui nessa casa’. A gente se sente sozinha”, reflete a vendedora do Brás.

A beatriz botando as cartas na mesma, Isabelle e matteus tem clima só q a situação com a Anny é o empata foda, embora eu ache que ela ter terminado com ele libera o caminho



