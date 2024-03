Emma Stone foi um dos destaques na noite do Oscar 2024, que aconteceu no último domingo (10). A protagonista de ‘Pobres Criaturas’ (2023) levou o prêmio de melhor atriz, além disso, o filme também ficou com as estatuetas de Melhor Maquiagem e Penteados e Melhor Direção de Arte.

Porém, mesmo com os prêmios, uma piadinha sobre o filme feita pelo apresentador Jimmy Kimmel parece não ter agradado Emma, que foi flagrada pelas câmeras dizendo algo baixinho ao marido, que estava ao seu lado.

De acordo com a leitura labial, é possível notar a atriz dizendo prick, que pode ser entendido como ‘safado’, ‘escroto’ ou ‘idiota’.

Leitura labial desvenda o que Emma Stone falou após piada de mal gosto no Oscar Imagem: reprodução

Piada não agradou Emma Stone

A piada feita pelo apresentador foi logo após trechos do filme serem exibidos no telão durante a categoria de melhor filme.

Kimmel disse: “Essas eram todas as partes de ‘Pobres Criaturas’ que podemos mostrar na TV”, fazendo referência às cenas de nudez e sexo protagonizadas por Emma Stone no filme.

Após a fala, Stone revira os olhos e diz algo como: “He’s a prick” (“Ele é um idiota”).

Assista ao breve momento de descontentamento:

emma stone calling jimmy kimmel a prick😭 oh clock that tea queen pic.twitter.com/JZBRMpDFxH — ❦ (@justInwuah) March 11, 2024

OSCAR 2024: Emma Stone recebeu o prêmio de Melhor Atriz com o vestido rasgado

Outro momento tenso para a atriz durante a premiação foi na hora de receber a estatueta de Melhor Atriz.

Talvez você não tenha percebido, mas Emma Stone subiu para receber o Oscar de Melhor Atriz com o vestido rasgado. Mas, segundo a famosa, tudo foi arrumado no palco e nos bastidores da premiação do cinema.

“Fiquei muito chocada e ainda estou com a cabeça rodando. Quando voltei eles coseram o vestido ali mesmo, o que foi maravilhoso”, pontuou a atriz ao falar com alguns jornalistas na sala de entrevistas do Dolby Theatre, onde a cerimônia aconteceu.

Emma Stone wins Best Actress at the #Oscars for ‘Poor Things.’ pic.twitter.com/uGuhmq8Ulq — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

