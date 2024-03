Lady Di não foi sua única vítima: o rei Charles zombava de seu filho Harry da maneira mais cruel

Sempre se falou sobre as zombarias e maus tratos que o rei Charles III teve durante seu relacionamento com Lady Di. Mas ela não foi a única a ter que suportar tais comportamentos, já que Harry também os sofreu.

Tudo isso foi revelado pelo irmão mais novo de William em seu bem-sucedido livro ‘Spare’, no qual ele conta detalhes de sua vida e revela aspectos desconhecidos de sua relação com seu pai.

As confissões de Harry sobre as zombarias de seu pai

Harry não teve problemas em seu livro ao contar diferentes situações que teve que enfrentar em sua vida, além de expor várias situações que acontecem na coroa britânica.

Nesse sentido, ele relatou eventos que ocorreram com seu irmão William e também com seu pai Charles, os quais eram mantidos em segredo até o lançamento do livro, que tem sido um sucesso de vendas.

E um dos aspectos que mais chamaram a atenção e geraram polêmica são as piadas que o monarca fez sobre ele.

Por exemplo, um dos motivos pelos quais o atual rei zombava de seu filho era por causa da cor de seu cabelo. Isso porque ele é ruivo, então não se parece nem com seu pai nem com seu irmão mais velho.

Sobre este ponto, Harry relata que Charles “fazia piadas pesadas” e até mesmo afirmava que ele não era seu pai, mas sim James Hewitt, ex-instrutor de equitação que teve um romance com Lady Di.

Esta situação afetava bastante Harry, sendo um exemplo das situações que afastaram o duque de Sussex de sua família e o mantêm vivendo nos Estados Unidos com sua esposa, Meghan Markle.