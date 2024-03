Jojo Todynho explica foto com fuzil na mão: “Parem de ser hipócritas”

A funkeira Jojo Todynho negou em suas redes sociais que estivesse fazendo apologia ao uso de armas quando postou uma foto na qual aparece com um fuzil na mão, como postaram alguns de seus seguidores que a acusaram de seguir a ideologia armamentista do ex-presidente Bolsonaro.

“Isso seria se eu estivesse dançando com uma arma na mão, igual vocês veem em baile de comunidade, que fui muito, curti muito. Um curso é apologia? Vão combater a criminalidade com flores? Ah, tá bom. Parem de ser hipócritas. E outra coisa, não tem nada a ver com política”, disse a cantora.

Jojo Todynho posa para foto com fuzil (Reprodução/Instagram)

Jojo esclareceu que está estudando e se preparando para quando se tornar delegada. “Uma pessoa que está estudando, tentando se aperfeiçoar, não pode?”, perguntou, alegando que isso faz parte de um curso de preparação para o cargo de delegado, que pretende exercer quando se formar em Direito.

“Se eu tenho um objetivo, tenho que começar a me preparar. Existem cursos, e a gente vai começar a fazer. Se você pega um TAF [Teste de Aptidão Física], não está crua e abobalhada”, disse.

Recentemente, a funkeira foi envolvido em um boato que dizia que o próprio Jair Bolsonaro tinha ligado para ela para convidá-la a entrar na carreira polícia, mas ela desmentiu os rumores e negou que tenha qualquer interesse em entrar para a carreira política. “Deixa eu deixar claro a cortina de fumaça que vocês inventaram aí: eu não falei em telefone nenhum com o Bolsonaro. Eu não estou me candidatando a nada. Não estou tendo tempo nem para mim, imagina me candidatar”, afirmou na época.