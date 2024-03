In Memoriam: Lee Sun-kyun, Matthew Perry e Tina Turner estão entre os lembrados pelo Oscar

In Memoriam durante a cerimônia do Oscar (Myung J. Chun/Los Angeles Times via Getty Imag)

Um dos momentos mais acompanhados pelos espectadores na cerimônia do Oscar é o In Memoriam, uma homenagem a todos os membros de Hollywood e da cinematografia mundial que faleceram no último ano.

Como todos os anos, houve uma apresentação musical que acompanhou o vídeo de homenagem, no qual apareceram rostos mundialmente conhecidos de atores e atrizes de cinema, mas também muitos profissionais que estavam nos bastidores.

Andrea Bocelli e seu filho Matteo (Kevin Winter/Getty Images)

Andrea Bocelli, acompanhado de seu filho Matteo, foram os responsáveis por musicar este momento com a canção ‘Time To Say Goodbye’.

Um vídeo de Alekséi Navalni, o opositor russo falecido em 16 de fevereiro, deu início ao espaço de memória. Michael Gamson, Norman Jewison, Harry Bellafonte, Diana Giorgiutti, Alan Arkin e Andre Braugher foram alguns dos nomes que apareceram no emocionante espaço.

Quem apareceu no In Memoriam do Oscar 2024?

Este ano foram lembradas 200 pessoas que de alguma forma dedicaram suas vidas às artes cinematográficas. Entre eles: