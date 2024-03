Harry pressiona Meghan para retornar ao Reino Unido para evento dos Invictus Games

O príncipe Harry está sob os holofotes novamente, desta vez por supostamente pressionar Meghan Markle a retornar ao Reino Unido para um evento dos Invictus Games. O especialista real Tom Quinn revelou detalhes exclusivos ao The Mirror sobre a possível tensão no casamento do casal devido a essa questão.

Harry putting 'pressure' on Meghan that's causing 'tension' in their marriage https://t.co/88hQMe3VvS — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 4, 2024

Meghan relutante em voltar

Embora Harry esteja determinado a sediar um evento dos Invictus Games no Reino Unido este ano, Meghan pode não compartilhar do mesmo entusiasmo. Segundo relatos, a Duquesa de Sussex nunca se sentiu completamente em casa no Reino Unido e expressou relutância em retornar. No entanto, fontes indicam que Harry está insistindo para que ela participe do evento.

Enquanto Harry pressiona por sua presença ao lado dele no evento dos Invictus Games, Meghan parece estar enfrentando uma decisão difícil. O especialista Tom Quinn destaca como essa questão está gerando tensões significativas no relacionamento do casal, colocando em evidência as complexidades de conciliar suas obrigações reais com suas preferências pessoais.

Outro especialista, Scobie, também abordou os rumores sobre o casamento do casal, afirmando que fontes próximas a eles garantiram que continuam felizes e em um bom lugar. No entanto, as tensões em torno da participação de Meghan no evento dos Invictus Games sugerem que há mais acontecendo nos bastidores do que os olhos do público podem ver.