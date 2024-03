Gosta de Cheias de Charme? 4 participações especiais únicas que você não lembra

De apresentadores até cantores de sucesso, Cheias de Charme contou com muitas participações especiais ao longo dos capítulos e, na lista abaixo, você confere 4 momentos únicos de famosos ao lado de Maria da Penha (Taís Araujo), Maria do Rosário (Leandra Leal), Maria Aparecida (Isabelle Drummond) e Chayenne (Cláudia Abreu), as personagens principais da novela da Globo.

Dueto de Chayene e Ivete Sangalo

Cheias de Charme: Chayene (Cláudia Abreu) faz participação especial em show de Ivete Sangalo (Felipe Braga/Globo)

É isso mesmo! Veveta aparece em Cheias de Charme ao lado da vilã da novela. As cenas gravadas em Três Rios, no Rio de Janeiro, mostram que Chayene é rodeada por muitas celebridades da música, incluindo a atual apresentadora do The Masked Singer Brasil.

Na cena, a rainha do eletroforró é anunciada por Ivete Sangalo durante um show para um dueto: “Roberto Carlos que me perdoe, mas nós vamos arrasar! Estão preparados? Ela é uma querida amiga, uma estrela estouradíssima, com vocês, Chayene!”, anuncia a baiana.

Lavação de roupa suja no Mais Você

Cheias de Charme: Ana Maria Braga precisou segurar uma briga entre as Empreguetes e as patroas durante o Mais Você (Renato Rocha Miranda/Globo)

Ana Maria Braga também esteve na novela Cheia de Charme. O programa Mais Você serviu de palco para uma grande lavação de roupa suja das Empreguetes com suas ex-patroas.

A cena reúne as três Marias e também Sônia (Alexandra Richter), Chayene e Lygia (Malu Galli), além de Ana Maria e do querido Louro José, que coloca sempre mais lenha na fogueira. Elas foram convidadas para o famoso café da manhã, mas tudo acaba virando uma grande confusão quando Cida, Penha e Rosário mostram a coreografia da música Vida de Empreguete.

Faustão aproveitou

Cheias de Charme: As Empreguetes cantaram no Domingão do Faustão (Divulgação/Globo)

Ainda comandando o Domingão do Faustão, o apresentador Fausto Silva apareceu em Cheias de Charme. Na cena, Maria Aparecida, Maria do Rosário e Maria da Penha cantam o hit da novela no extinto programa dominical da Globo. As personagens também falam sobre amor, sucesso e família.

Michel Teló canta em Cheias de Charme

Cheias de Charme: Claudia Abreu gravou durante show de Michel Teló (Renato Rocha Miranda/Globo)

O sertanejo também soltou a voz na novela da Globo. As cenas foram gravadas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o marido de Thais Fersoza aparece ao lado de Fabian (Ricardo Tozzi) e Chayenne.

Um detalhe é que tudo foi real. Segundo a Globo, cerca de oito mil espectadores estavam no show de Michel Teló, que recebeu os atores para gravarem o momento para Cheias de Charme.

