Estreias Netflix para a segunda semana de março: o novo filme de Lindsay Lohan

Netflix adiciona novos títulos ao seu vasto catálogo, tanto de produção original quanto adquiridos sob licença, literalmente todas as semanas e não haverá exceção alguma de 11 a 17 de março de 2024.

A plataforma irá adicionar um amplo e diversificado grupo de projetos durante este período: desde temporadas das séries favoritas de todos até a nova comédia romântica de Lindsay Lohan.

Séries, filmes e mais que a Netflix lançará na segunda semana de março

Quer saber tudo o que chega à Netflix na segunda semana de março? Continue lendo para descobrir o que será lançado e suas respectivas datas de chegada à biblioteca do serviço digital.

Young Royals

A terceira e última temporada da bem-sucedida série dramática sueca, estrelada pelos atores Edvin Ryding e Omar Rudberg, finalmente chegará à plataforma de streaming este mês.

Sinopse: O príncipe Wilhelm se adapta à vida no prestigioso internato Hillerska. Lá, ele percebe que seguir seu coração é mais difícil do que ele pensava.

Data de lançamento: 11 de março de 2024

Bandidagem

Os intérpretes Alfonso Dosal, Ester Expósito e Juan Pablo Medina são os protagonistas desta série de ação e aventura que promete cativar os espectadores ao longo de seus sete episódios.

Sinopse: Um vigarista excêntrico reúne uma equipe de rua para encontrar o tesouro do rei Serpente na Riviera Maia.

Data de lançamento: 13 de março de 2024

A Arte de Amar

As estrelas Birkan Sokullu, Esra Bilgiç e Fırat Tanış lideram este filme turco de romance e ação que busca roubar completamente os corações dos usuários do serviço de streaming.

Sinopse: Depois de descobrir que o ladrão que tem estado perseguindo é na verdade seu ex-namorado, uma oficial que trabalha para a Interpol elabora um plano para pegá-lo em flagrante.

Data de lançamento: 14 de março de 2024

Mão de ferro

Os atores Eduard Fernández, Chino Darín e Jaime Lorente são os principais atores desta série espanhola, criada por Lluís Quílez, que manterá o público envolvido do início ao fim.

Sinopse: Joaquín Manchado dirige seu império do narcotráfico a partir do porto de Barcelona com mão de ferro..., até que uma nova carga ameaça seu negócio e sua vida.

Data de lançamento: 15 de março de 2024

Pedido Irlandês

Depois de se tornar mãe, Lindsay Lohan retorna às comédias românticas com sua atuação principal neste encantador filme. Ed Speleers e Alexander Vlahos são seus interesses amorosos.

Sinopse: Dias antes do homem dos seus sonhos se casar com sua melhor amiga, Maddie faz um desejo em uma pedra ancestral da Irlanda que muda seu destino.

Data de lançamento: 15 de março de 2024

Outras produções que chegam à Netflix na segunda semana de março são: