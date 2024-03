Este é um dos filmes de suspense mais aclamados atualmente na Netflix: vai te deixar sem fôlego

Nos últimos anos, a Netflix tem apostado fortemente em produções internacionais que atraem a audiência de todos os cantos do mundo, sem que o idioma seja uma barreira para desfrutá-las.

Aqueles que continuam adicionando mais títulos ao tempo de lançamento em seu país de origem têm feito com que o interesse por eles cresça, o que é refletido nas listas de popularidade que a plataforma publica semanalmente. Este tem sido o caso de produções como ‘Depois da Cabana’ (Alemanha), ‘Ragnarok’ (Noruega) e ‘House of Ninjas’ (Japão), além dos k-dramas (séries coreanas) que se tornaram favoritos.

Agora um filme sueco está se posicionando nos primeiros lugares com toda a razão, pois sua trama de suspense faz com que você não tenha tempo nem para respirar.

Filme Uma produção sueca que te deixará sem fôlego (Netflix)

As produções suecas tendem a focar em histórias autênticas e profundas, além de serem visualmente impressionantes. O talento dos atores suecos também tem recebido grande reconhecimento por seu comprometimento e preparação, o que os destaca dos atores de Hollywood aos quais estamos acostumados.

Por que ‘O Abismo’ está atraindo tanta atenção?

A Netflix surpreendeu a todos ao incluir o filme sueco ‘O Abismo’ em sua plataforma e, apesar de ser um dos lançamentos da semana, já está entre os primeiros lugares do Top 10.

Trata-se de um filme de suspense dirigido por Richard Holm e escrito pelo próprio cineasta junto com seu filho, Robin Sherlock Holm, e Nicola Sinclair. O elenco principal é composto por Tuva Novotny, Peter Franzén e Kardo Razzazi.

A trama se passa em Kiruna, uma cidade mineradora na Suécia, onde as atividades na mina geram atividade sísmica de forma habitual. No entanto, um dia ocorre um terremoto massivo que coloca em risco o colapso total de Kiruna sobre si mesma. Para evitar essa catástrofe, Frigga (interpretada por Novotny), a chefe de segurança da mina, deve se aventurar no mais profundo da terra para localizar a fonte dos tremores e detê-los antes que seja tarde demais.

Embora os eventos do filme sejam fictícios, trata-se de uma produção inspirada em eventos reais, pois a cidade de Kiruna, onde se passa a trama, é um lugar muito real que enfrenta o desafio do afundamento devido à sua atividade mineradora de extração de minério de ferro. Em maio de 2020, um terremoto causado pela escavação na mina abalou a região, servindo como fonte de inspiração para a trama do filme.