‘Donald 90′: Disney comemora aniversário do pato mais amado do mundo com ativações ao longo do ano

‘É pique é pique, é hora é hora, rá-tim-bum!’ Um dos personagens mais antigos e amados do universo da Disney completa 90 anos em 2024, trazendo diversas ativações para celebrar mais uma primavera ao longo do ano. O clássico pato do estúdio, que teve sua primeira aparição oficial no curta-metragem ‘A Galinha Esperta’ (The Wise Little Hen), lançado em 09 de junho de 1934, já abriu sua agenda para comemorar!

No Brasil, Donald marcou presença em Salvador em fevereiro, durante o Carnaval, sendo recepcionado por Carlinhos Brown. Além de sua aparição surpresa, o clássico personagem da Disney também foi levado para conhecer alguns pontos turísticos da cidade.

“Donald 90″, a ação que celebra o nonagésimo aniversário do patinho rouco, iniciou a campanha recentemente e vai durar o ano inteiro ao redor do mundo. O evento contará com diversas ações e ativações no ano de 2024.

Passagem de Donald no Brasil

Disney no Carnaval: Pato Donald desembarca em Salvador para curtir folia ao lado de Carlinhos Brown (Reprodução/Assessoria de Imprensa)

Pato Donald marcou presença em Salvador no dia 7 de fevereiro, uma quarta-feira, a fim de celebrar seus 90 anos em meio à folia. A figura animada foi recepcionada pelo cantor Carlinhos Brown na Bahia e teve a oportunidade de pisar em diversos pontos turísticos da cidade.

Pato Donald foi recebido em Candeal, o bairro de origem de Brown, marcado pela forte presença da cultura africana. O personagem também correu por outros pontos turísticos como Elevador Lacerda, Pelourinho, Farol da Barra, Centro Histórico de Salvador.

Carlinhos Brown esteve no trio elétrico com um look exclusivo inspirado em Donald, criado pela marca carioca The Paradise. O cantor também portou acessórios exclusivos da Rommanel, desenvolvidos exclusivamente para o artista, a fim de recepcionar o personagem querido da Disney.

Confira mais detalhes da campanha e de sua passagem no Brasil: