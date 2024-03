Como tem sido o luto pela partida de Akira Toriyama em diferentes lugares do Japão

Após a notícia da morte de Akira Toriyama, o pai de “Dragon Ball” e um dos mangakas mais reconhecidos do mundo, vozes de tristeza têm surgido em lugares relacionados a ele. Existem muitas ilustrações desconhecidas pelo mundo, que hoje permanecem no Japão e que foram obra do artista. O meio japonês Nagoya fez um pequeno resumo de alguns desses lugares especiais.

No Zoológico e Jardim Botânico de Higashiyama, em Nagoya, há um cartaz chamativo com uma imagem de um coala no prédio da "casa do coala", que está se tornando popular. Foi projetado por Toriyama há 40 anos.

De acordo com o Zoológico e Jardim Botânico de Higashiyama, foi instalado em 1984 quando um coala visitou o Zoológico e Jardim Botânico de Higashiyama pela primeira vez no Japão. Curiosamente, foi o mesmo ano em que começou a serialização de "Dragon Ball". Depois que a partida de Toriyama foi conhecida, muitas crianças foram tirar fotos com o cartaz. O dono do zoológico também o fez.

“Não sabia que ele tinha desenhado. É um choque. Minha geração assistiu Dragon Ball” (homem de cerca de 40 anos)”, revelou o proprietário. “Posso dizer que era um desenho de Akira Toriyama. Antes pensei que seus olhos e sobrancelhas se pareciam com Goku quando era pequeno”, acrescentou.

NagoyaTV

Logotipo da cidade de Kiyosu

A cidade de Kiyosu, em Nagoya, é o local de nascimento de Akira Toriyama. Na prefeitura, o prefeito ofereceu apressadamente uma conferência de imprensa. "Estou surpreso com o quão repentino é", disse Sumio Nagata, prefeito da cidade, ao se referir à partida do artista.

A cidade de Kiyosu celebrará o seu 20º aniversário no próximo ano. Para animar o projeto comemorativo, pedimos a Akira Toriyama que desenhasse o logotipo da cidade e ele produziu. “Foi uma verdadeira honra para a cidade, por isso, saber que já não está conosco é algo infeliz e triste”, disse o prefeito da cidade de Kiyosu, Sumio Nagata.

O logotipo representa um personagem que parece ser Oda Nobunaga, um senhor da guerra associado à cidade de Kiyosu. "Como cidade, gostaria de aproveitar ao máximo o seu logotipo e celebrar o 20º aniversário da incorporação da cidade junto com os cidadãos", acrescentou Sumio Nagata.

NagoyaTV

O canto especial do Sr. Toriyama

Em resposta à notícia de sua morte, uma livraria de Nagoya correu para pegar as obras de Akira Toriyama e criou uma seção especial. "Cada vez que um novo livro de Dragon Ball é lançado, vendo muitos deles, então acho que posso dizer que é como um membro da família. Estou cheio de esperança de que ele continue desempenhando um papel ativo no futuro, apesar de não estar mais conosco", disse Izumi Omori, gerente da loja principal da Maruzen Nagoya.

Um dos clientes do local conta que até tem alguns mangás autografados. "Nós morávamos na mesma cidade natal, então quando eu estava no quinto ano, fui de bicicleta até a casa de Akira Toriyama para conseguir autógrafos, e lembro de ter ido com três amigos e pedir a eles para desenharem a Arale-chan, Gacchan e Nicochan o Grande", disse um homem de cerca de 50 anos à televisão japonesa.