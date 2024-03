BBB 24: Yasmin e Buda estão indignados que estão juntos no paredão; web reage

Yasmin e Buda estão indignados que estão juntos no paredão do BBB 24. Na noite deste domingo (10), a dupla conversou sobre quando tudo “começou a dar errado” para eles e a web não deixou de opinar sobre eles.

“A gente fez tudo errado. Foi parar nós dois no paredão. Começou a dar errado na quinta, quando eu cai da parada [prova do líder de resistência]”, afirmou Lucas, que foi para berlinda do Big Brother Brasil após ser o primeiro eliminado da disputa pela liderança.

Em seguida, Yasmin Brunet, que levantou de sua cama, abraçou o amigo no confinamento e fez um questionamento: “Como em algum momento a gente achou que as coisas iriam se ajeitar? Como pode, era para eu estar neste paredão”, definiu a modelo.

A web resolveu opinar sobre o paredão

O desespero de Yasmin e Buda foi sentido pelos fãs do BBB 24, que resolveram falar sobre a situação dos dois. Para muitos, o paredão deveria ser duplo: Não tem a opção de tirar os dois, não?”, escreveram diversas pessoas no perfil oficial do reality show no Instagram.

Um outro perfil relatou que “eles sabem que um vai sair”, já que a terceira participante do BBB no paredão é Cunhã, uma das mais queridas do público.

LEIA TAMBÉM: Homenagem ou protesto? A verdade para John Cena ficar pelado no Oscar 2024

A web lembrou ainda que neste paredão, os administradores de Buda e Yasmin estão pedindo votos um para o outro: “Se eles soubessem que os ADMs deles estão pedindo voto um no outro…desespero”.

A formação do paredão

A 12ª berlinda do Big Brother Brasil foi formada neste domingo (10), quando Yasmin foi indicada pela líder Beatriz, que afirmou que seria uma opção de voto da modelo e, por isso, indicaria ela.

Indicados ao paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Lucas, por sua vez, já estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder. Mesmo na eliminação do BBB, ele conseguiu imunizar Leidy Elin (anjo) e Pitel (poder curinga).

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

LEIA TAMBÉM: Gosta de Cheias de Charme? 4 participações especiais únicas que você não lembra