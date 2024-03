BBB 24: Isabelle, Lucas Buda e Yasmin Brunet formam o 12º Paredão

O 12º paredão do Big Brother Brasil (BBB 24) foi formado na noite deste domingo e será formado por Isabelle, Lucas Buda e Yasmin Brunet.

Yasmin foi indicada pela líder Beatriz, com quem andou tendo problemas nos últimos dias. A líder justificou que a sister inclusive disse que ela poderia ser uma opção de voto dela ao paredão.

Lucas Buda já estava na berlinda, já que foi um dos quatro primeiros participantes a desistirem da prova do Líder. Apesar disso, ele ganhou o poder do anjo e imunizou Leidy Elin. Dono também do Poder Curinga, Lucas teve o direito de salvar mais uma pessoa e escolheu Pitel.

Pela casa, a votação dos brothers acabou caindo sobre Matteus, que teve ao todo seis indicações, e tudo indicava que o paredão já estava formado, mas Pitel, que foi imunizada pelo Poder Curinga, foi informada que poderia indicar alguém para a berlinda e ela escolheu Isabelle.

Bate e Volta

Isabelle, Lucas Buda e Matteus disputaram a prova Bate e Volta. Indicada pelo líder, Yasmin ficou de fora. A prova consistia em encontrar as seis portas corretas e Mattheus levou a melhor e escapou do paredão desta semana.