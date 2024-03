BBB 24: ‘Flechada no coração’, afirma Matteus sobre Isabelle e web palpita

Matteus não segurou ao falar de Isabelle Cunhã na manhã desta segunda-feira (11). Ao lado da sister, que enfrenta o paredão do BBB 24 contra Yasmin e Buda, o brother trouxe à tona uma “flechada no coração” disparado por ela. Entenda melhor essa história!

No jardim, ao lado de Isabelle e Beatriz, atual líder do Big Brother Brasil, Matteus falou que nesta terça-feira (12), a amiga de confinamento vai celebrar seu retorno do paredão e soltou “ela vai chegar na ponta da piscina e falar ‘essa flechada foi no coração de todos os brasileiros’”.

O brother disse ainda que Isabelle vai fazer “fazer um desfile na borda da piscina, mostrando as curvas dela para todo o Brasil” e a web não perdoou, destacando que a fala do rapaz não era para o público mas para ele mesmo.

“A flechada foi direto para o seu coração Matteus! Nem te julgamos, pois você merece um amor tão puro e lindo como o que você ofereceu para Anny, que não deu valor. A Isabelle tá na sua mano!”, escreveu um fã do BBB.

Um outro disse que Matteus e Isabelle tem muita química: “Eles não estão conseguindo esconder da Bia nem de ninguém que tá rolando um clima entre eles”.

Ainda demonstrando que o clima entre eles está nítido, uma pessoa que acompanha o Big Brother Brasil (BBB 24) esclareceu ainda mais as coisas: “‘Flechada no coração do Brasil’ - leia-se: ‘flechada no meu coração’; realmente, acho que a Anny ficou com Deus”.

A formação do paredão

A 12ª berlinda do Big Brother Brasil foi formada neste domingo (10), quando Yasmin foi indicada pela líder Beatriz, que afirmou que seria uma opção de voto da modelo e, por isso, indicaria ela.

Lucas, por sua vez, já estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder. Mesmo na eliminação do BBB, ele conseguiu imunizar Leidy Elin (anjo) e Pitel (poder curinga).

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

