BBB 24: Buda acorda ao som de Infiel, de Marília Mendonça, e web não resiste

Buda e os demais brothers do BBB 24 acordam ao som de Infiel, hit cantado por Marília Mendonça, e a web não resistiu. Em mais um vídeo postado no Instagram, o casamento de Lucas Henrique virou assunto e dominou a segunda-feira (11).

Antes dos comentários, o vídeo mostra Buda e Pitel ainda despertando, enquanto Fernanda brinca com a situação e a música escolhida pelo big boss (Boninho) para acordar a galera que segue no Big Brother Brasil. Na porta, Fernanda deu uma risada ao ouvir o hit infiel.

Já o público não perdoou e comentou muito sobre o fim do casamento de Buda, que segue desconfiado de que alguma coisa está acontecendo fora da casa, desde o almoço do anjo, que não contou com o recado da ex-mulher.

“Eu sou a Fernanda, na vida ! A parada é séria e a risada, de deboche é a todo instante . Ela pesca as coisas rápido demais!”, escreveu uma fã do reality show da Globo, usando emoji de gargalhada.

Uma outra afirmou que “o triplex foi montado na cabeça” de Lucas Henrique e disse ainda que o brother “vai precisar raspar o cabelo pra ter mais espaço pra pensar”.

A formação do paredão no BBB 24

A 12ª berlinda do Big Brother Brasil foi formada neste domingo (10), quando Yasmin foi indicada pela líder Beatriz, que afirmou que seria uma opção de voto da modelo e, por isso, indicaria ela.

Indicados ao paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Lucas, por sua vez, já estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder. Mesmo na eliminação do BBB, ele conseguiu imunizar Leidy Elin (anjo) e Pitel (poder curinga).

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

