“As vantagens de ser marido”: Chris Hemsworth é flagrado ‘marcando território’ com Elsa Pataky no Oscar

Chris Hemsworth e Elsa Pataky O casal deslumbrou a todos com seus looks e cumplicidade (@chrishemsworth/Instagram)

Chris Hemsworth e Elsa Pataky foram um dos casais mais aguardados e aclamados do Oscar 2024.

O casal surpreendeu com sua passagem pelo tapete vermelho, onde Elsa usava um espetacular vestido branco cut out e justo com brilho, enquanto ele usava um terno preto com camisa branca.

Ambos pareciam apaixonados, felizes, e caminharam de mãos dadas e muito sorridentes, protagonizando um dos momentos mais ‘picantes’ do prêmio.

O momento ‘picante’ que Chris Hemsworth e Elsa Pataky viveram saindo do Oscar

Quando Chris Hemsworth e Elsa Pataky estavam saindo do Oscar e esperando por sua limusine, viveram um momento que já se tornou viral nas redes sociais.

E é que o ator abraçou sua esposa e deu três tapinhas em sua bunda, demonstrando a cumplicidade entre eles e muitos afirmam que ele também fez isso ‘marcando território’.

"As vantagens de ser marido é poder fazer essas coisas sem problemas haha", "ela é a favorita de Deus, não tenho dúvidas", "por favor, que me dê um tapa assim", "quero um assim que me dê um tapa", "parece que há muita confiança entre eles", e "três filhos depois ainda se tratam assim, que beleza", foram algumas das reações nas redes sociais.

Além disso, eles também viveram um lindo momento com o ator Robert Downey Jr. e sua esposa Susan Downey no tapete vermelho, já que são grandes amigos, posando juntos, muito divertidos, como costumam ser.

O casal já tem 14 anos de casados e formaram uma linda família com seus três filhos, sendo um dos casais mais estáveis e exemplares do mundo do entretenimento.