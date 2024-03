Anitta aparece com look transparente e seios à mostra em cerimônia requisitada pós Oscar; confira

Anitta aparece com look transparente e seios à mostra em cerimônia requisita pós Oscar Imagem: reprodução redes sociais (@anitta)

O Brasil também foi destaque durante a noite do Oscar 2024 ocorrido no último domingo (24), mas de uma forma diferente.

Entre as comemorações pós cerimônia,a revista Vanity Fair organizou um evento que contou com a presença de Anitta.

E claro que a presença da cantora chamou a atenção. Além de ser mundialmente conhecida, Anitta aproveitou para caprichar no look e ousar na transparência. Com um vestido transparente e pequenas pérolas, a celebridade deixou os seios à mostra.

Toda a ousadia fez a cantora ser requisita entre os fotógrafos do red carpet, como é possível assistir a seguir:

Cara a Anitta sendo ovacionada no OSCAR pelos paparazzis olha onde essa mulher está chegando meu deussss 😫pic.twitter.com/0HOB2e47iO — TERRÁQUEO (@terraquiu) March 11, 2024

ANITTA EXPLODINDO DE GOSTOSA NO AFTER DO #Oscars



pic.twitter.com/iX73ZZuPer — dgzin (@starkbizzler) March 11, 2024

Compondo o look, um casaco branco foi necessário em alguns momentos:

ANITTA NO AFTER DO OSCAR, TA UM LUXO pic.twitter.com/pEtGTV0N8e — dgzin (@starkbizzler) March 11, 2024

Leitura labial desvenda o que Emma Stone falou após piada de mal gosto no Oscar

Emma Stone foi um dos destaques na noite do Oscar 2024, que aconteceu no último domingo (10). A protagonista de ‘Pobres Criaturas’ (2023) levou o prêmio de melhor atriz, além disso, o filme também ficou com as estatuetas de Melhor Maquiagem e Penteados e Melhor Direção de Arte.

Porém, mesmo com os prêmios, uma piadinha sobre o filme feita pelo apresentador Jimmy Kimmel parece não ter agradado Emma, que foi flagrada pelas câmeras dizendo algo baixinho ao marido, que estava ao seu lado.

Kimmel disse: “Essas eram todas as partes de ‘Pobres Criaturas’ que podemos mostrar na TV”, fazendo referência às cenas de nudez e sexo protagonizadas por Emma Stone no filme.

Após a fala, Stone revira os olhos e diz algo como: “He’s a prick” (“Ele é um idiota”).

Assista ao breve momento de descontentamento:

emma stone calling jimmy kimmel a prick😭 oh clock that tea queen pic.twitter.com/JZBRMpDFxH — ❦ (@justInwuah) March 11, 2024

