Akira Toriyama confirmou em vida que Dragon Ball Super nunca poderá superar Dragon Ball Z

O mundo inteiro está de luto com a triste morte do mestre Akira Toriyama. Nos últimos dias aqui no FayerWayer, exploramos todos os matizes das reações possíveis após a notícia de sua partida. Mas agora é hora de seguir em frente.

Como parte deste processo de movimento e cura, chegou a hora de retomar algumas das histórias mais interessantes, queridas e memoráveis que o lendário mangaka nos presenteou em vida. Incluindo alguns momentos de franca controvérsia.

Temos como exemplo perfeito disso a ocasião em que Akira Toriyama, o amado criador da franquia Dragon Ball, revelou ao mundo um detalhe tão inesperado quanto surpreendente, já que em uma entrevista acabou declarando algo que claramente indicava que ele considerava a era Z superior à atual fase Super.

Tudo se resume a uma resposta muito interessante à pergunta de por que as lutas de Dragon Ball Super não podem competir com as de Dragon Ball Z, apesar dos avanços na produção do anime.

A razão pela qual Akira Toriyama acreditava que Dragon Ball Super jamais seria melhor do que Dragon Ball Z

Numa entrevista antes da estreia do filme Dragon Ball Super: Super Hero, publicada no Japão e traduzida por fãs da saga no Reddit, Akira Toriyama revelou, para surpresa de todos, que a principal razão pela qual Dragon Ball Z tem lutas particulares com um nível de tensão e ação que nunca foi alcançado por Super é porque ele não escrevia mais os roteiros das batalhas em detalhes.

Por outro lado, o professor simplesmente escrevia descrições gerais do que estava acontecendo na trama, no estilo mais puro de "agora esses dois personagens têm uma grande batalha".

Esta mudança no foco da escrita de Toriyama teve um impacto significativo na qualidade das lutas de Super. Da mesma forma, a entrevista não deixa nada a desejar pelo que revela especificamente sobre esse tema.

"A série de anime desde 2013 em diante tem sido feita de sequências casuais baseadas nos meus rascunhos originais. Para quem está assistindo Dragon Ball pela primeira vez, pode ser um pouco difícil descobrir as diferentes relações entre os personagens, então talvez seja necessário aprender um pouco sobre a série antes."

Mas para aqueles que já conhecem a série, o conteúdo deve ser simples o suficiente para compreendê-lo após assisti-lo apenas uma vez.

Isso nos dá uma visão sobre a situação central. Em Dragon Ball Z, vemos claramente como as batalhas eram impulsionadas por razões da história e evoluíam constantemente à medida que Goku e seus amigos tinham que repensar estratégias e adaptar suas técnicas continuamente.

Por outro lado, as lutas do Super muitas vezes parecem ser apenas sobre quem pode lutar da maneira mais visualmente impressionante.

Embora haja algumas exceções, como a batalha de Goku contra Hit, a maioria das lutas em Super não são dinâmicas o suficiente para se destacarem por si só.