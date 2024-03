A vergonhosa falha de figurino que Emma Stone enfrentou da melhor forma ao ganhar seu Oscar

Emma Stone teve uma vergonhosa falha de figurino e enfrentou da melhor forma ao ganhar seu Oscar Emma Stone recebe o Oscar de Melhor Atriz por "Poor Things" durante a 96th cerimônia anual da Academy Awards no Dolby Theatre em 10 de março de 2024 em Hollywood, Califórnia. (Foto by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

Nos quartéis da Louis Vuitton, deve haver pelo menos dois assistentes repreendidos e demitidos, porque Emma Stone, que ganhou seu segundo Oscar como Melhor Atriz por ‘Poor Things’, teve que mencionar como seu magnífico vestido branco péplum customizado rasgou. Mesmo assim, ela consertou tudo.

O vestido, que deve valer milhares de dólares por ser de Alta Costura, teve um rasgo que foi visto no zíper, e abriu-se justo quando ela estava se apresentando como a vencedora. Ela teve que mencionar isso rapidamente para que não se tornasse uma vergonha viral.

"Oh, meu Deus. Meu vestido está rasgado. Com certeza foi o 'I'm just Ken'. Tenho certeza", brincou.

Logo após receber seu prêmio, ela confirmou com a ajuda de Michelle Yeoh e outras atrizes (que estavam ao seu lado) que o impasse não iria se intensificar, embora tenha sido notável a sua abertura.

Isso prova o senso de humor da atriz e sua simpatia para lidar com esses problemas.

"Grandes vencedoras e grandes vestidos, pena o de Emma Stone"

A crítica de moda do 'New York Times', Vanessa Friedman, apontou uma falha de guarda-roupa em um tweet.

“Foi uma grande noite para a Louis Vuitton no Oscar, com as vitórias de Da’Vine Joy Randolph e Emma Stone, embora não tenha sido tão legal ver o vestido dela se rasgar”, escreveu.

Outros especialistas em moda apontaram a falha e nas redes sociais questionam se o vestido era muito pequeno para uma atriz como a Emma.

Quem quer que seja, não enrolou mais. Outra tomada do momento em que termina seu discurso do Oscar, ela aponta novamente para seu vestido e continua reclamando de forma brincalhona sobre ele.

E como isso pode acontecer com qualquer pessoa (até mesmo com as melhores marcas), a marca será lembrada pelo menos por esta noite, ao fazê-la parecer deslumbrante, como sempre. E ela, por enfrentar isso da maneira que sabe.