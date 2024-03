A reação emocionante de Jennifer Lawrence ao Oscar de Emma Stone como Melhor Atriz

Emma Stone ganhou seu segundo Oscar na noite deste domingo, 10 de março, por seu papel como Bella Baxter em Pobres Criaturas.

A atriz era uma das favoritas para ganhar este prêmio devido ao excelente desempenho e papel que teve no filme, então não foi surpresa para ninguém que ela o tenha recebido.

Emma foi, é claro, a mais animada ao receber este prêmio, mas sua grande amiga, a também atriz Jennifer Lawrence, teve a reação mais emocionante de todas.

A emotiva reação de Jennifer Lawrence ao Oscar de Emma Stone por Pobres Criaturas

Jennifer Lawrence e Emma Stone têm uma das amizades mais sólidas e sinceras no mundo do entretenimento, com mais de 10 anos de amizade.

E é claro que uma verdadeira amiga se alegra com seus sucessos, e foi isso que Jennifer Lawrence fez, tendo a reação mais emotiva ao entregar o prêmio para Emma.

Sally Field, Jessica Lange, Charlize Theron, Michelle Yeoh e Jennifer Lawrence foram as responsáveis por entregar o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2024.

E quando Emma Stone ganhou o prêmio, sua grande amiga não pôde evitar derramar lágrimas de felicidade e orgulho por sua amiga, mostrando que a aprecia e ficou feliz por sua conquista.

Além disso, depois, quando Emma terminou seu discurso, Jennifer e ela se abraçaram novamente e caminharam juntas, encostando suas cabeças, um gesto que emocionou a todos nas redes sociais.

"Por favor, quero uma amizade assim", "preciso de uma amiga como a Jennifer Lawrence, que linda a reação dela", "ter alguém que se emocione por você como a Jennifer não tem preço", "sem dúvida a amizade mais sincera de Hollywood", "a coisa mais fofa da noite, me fizeram chorar", e "nota-se que se amam, a amizade delas é perfeita", foram algumas das reações nas redes.