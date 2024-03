A icônica foto de Lady Di que deu a volta ao mundo e enfureceu Charles

Apesar de todos os protocolos e estereótipos da coroa britânica, Lady Di sempre conseguiu contornar alguns desses obstáculos, tornando-se a princesa do povo. No entanto, isso não era agradável para a rainha Elizabeth II e para Charles.

E um dos eventos que mais aumentou esse desconforto, especialmente para ele na época, foi uma das fotografias mais icônicas de Diana.

Durante um evento da realeza, a mãe dos príncipes William e Harry adormeceu profundamente e um dos fotógrafos conseguiu captar o momento, numa imagem que deu a volta ao mundo.

A fúria de Charles após fotografia de Diana

A imagem tornou-se uma das mais icônicas de Lady Di. Nela, ela está usando um vestido lilás com um colar de pérolas chamativo e um estilo lindo. No entanto, o que chamou a atenção do mundo foi que ela estava dormindo.

Nesse sentido, a fotografia não agradou aos membros da realeza britânica, pois não seguiu os protocolos do evento. No entanto, como sempre, o povo britânico voltou a apoiar a princesa.

Após a imagem ser revelada, Diana foi rotulada pela mídia como a ‘Bela Adormecida’, sendo uma foto icônica que despertou simpatia mundialmente, exceto em Charles.

O atual rei sempre foi contrário ao comportamento de Lady Di e não via com bons olhos como toda a imprensa se voltava para ela, enquanto o povo a apoiava e a queria.

Desta forma, apesar da fúria de Charles, a icônica foto foi mais um passo de Diana para se tornar a ‘Princesa do Povo’.