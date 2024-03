Vídeo no TikTok mostra o truque tecnológico perfeito para descobrir traições

O crescimento da tecnologia não é benéfico para os infiéis. Embora existam muitas plataformas para nos relacionarmos com outras pessoas, também existem muitas maneiras de sermos descobertos através da Internet e diferentes plataformas digitais.

De acordo com uma revisão do Computer Hoy, uma usuária do TikTok afirma ter encontrado o método perfeito para descobrir que seu namorado estava sendo infiel. Ela diz que descobriu esse truque quase por acaso, mas uma vez que o teve em mãos, não perdeu a oportunidade de investigar a vida privada de seu parceiro.

O meio anteriormente citado ecoa o relatório da usuária do TikTok @Abby.paige, que conta que ao ir ao administrador do serviço de Internet de sua empresa, o Xfinity WiFi, encontrou o histórico de navegação de seu namorado.

Esta jovem, que relata tudo em um vídeo da rede social chinesa, exagera um pouco, já que a única coisa que encontrou foi o histórico de navegação do rapaz e notou que ele acessava muito o Instagram, e para ela esta é uma plataforma para "flertar", e com base nisso ela afirma que seu namorado foi infiel.

Antes de avançar com esse truque tecnológico para descobrir se seu parceiro está traindo, com o qual provavelmente não encontrará nada, tomamos a liberdade de opinar sobre a segurança e privacidade dos dados de cada indivíduo. Não é saudável ficar vasculhando as plataformas digitais de outra pessoa em um relacionamento amoroso.

Se tiver preocupações, recomendamos que fale com os seus parceiros de forma honesta e direta. A comunicação aberta é essencial para resolver problemas e construir uma relação sólida. Se sentir que precisa de apoio adicional, considere procurar a ajuda de um conselheiro ou terapeuta de casais para facilitar a conversa.