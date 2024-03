Por pouco! Brasileiro quase representou Portugal no Festival Eurovisão

Com quase 29 anos, o brasileiro Leo Middea quase representou Portugal no festival Eurovisão de 2024. O cantor, que vive no país há 7 anos, ficou com 18 pontos, conquistando o terceiro lugar na final do Festival da Canção.

A final do programa aconteceu na noite deste sábado (09) e escolheu quem canta na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção. Com a música Doce Mistério, Leo Middea, ficou em segundo lugar no voto do júri e em terceiro lugar no voto popular.

Conheça mais Leo Middea

Natural do Rio de Janeiro, o cantor brasileiro que quase representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, vive em Lisboa e gravou alguns trabalhos, como Vicentina (2020) e Beleza Isolar (2020).

Leo ficou conhecido depois de participar das celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil. E, no ano de 2023, o artista fez 65 shows em 8 países e lançou o álbum Gente, que atingiu 1 milhão de acessos.

Antes de desembarcar na Europa, Leo Middea estreou na Argentina, na cidade de Buenos Aires, onde estreou os álbuns Dois (2014) e A Dança do Mundo (2016) e também realizou 23 shows.

Quem venceu o Festival da Canção?

Com a música Grito, Iolanda venceu a 56ª edição do Festival da Canção e tornou-se a representante de Portugal no 68º Festival Eurovisão da Canção, que acontece em maio, na Suécia.

Chegando na final do Festival da Canção, Iolanda conquistou 22 pontos, ficando em primeiro lugar no voto do júri e em segundo lugar no voto popular.

Vale destacar que, segundo as regras do festival, o voto de quem assiste ao programa exibido pela RTP prevalece, quando há algum empate entre os competidores. A final levou 12 cantores ao palco.

