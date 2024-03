O que torna o filme ‘Ricky Stanicky’ atraente é o humor para adultos com Zac Efron e John Cena

Não foi fácil conseguir que o grupo de atores e o diretor se concentrassem na conversa, pois as risadas interrompiam algumas respostas, mas isso demonstrou que neste projeto Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross, William H. Macy e John Cena, assim como o cineasta Peter Farrelly, se divertiram fazendo o filme Ricky Stanicky.

"Eu interpreto o papel de Dean, um dos três amigos que têm estado juntos desde que eram muito pequenos. Eles se envolvem em muitas travessuras e problemas, como todos os jovens. Eles criaram um quarto amigo a quem culpam por todos os seus problemas ou, você sabe, por seu mau comportamento. Mas ele não é real. É falso. Mas eles se comprometem com a mentira e realmente têm que inventar essa pessoa falsa. Eles criam uma conta no Instagram para ele. Eles têm, você sabe, um diário de todas as suas aventuras juntos. Eles o transformaram em um filantropo com quem é realmente difícil entrar em contato. E é uma mentira bastante elaborada. Então, em algum momento, eles têm que fazer com que esse cara ganhe vida", adiantou Zac Efron, que mostrou sua emoção em fazer algo diferente.

Ricky Stanicky e seu elenco Prime Video (Foto: Cortesía Prime Video.)

O diretor, Peter Farrelly, que recentemente ganhou um Oscar por "Green Book", agora está de volta à comédia.

“Sabe, nunca planejo bem. Nunca tive um plano a longo prazo, como fazer comédias, depois dramas, depois isso. Apenas faço as coisas, e esta é a atual [risos]. Este projeto esteve em andamento por 15 anos. Por exemplo, Quem Vai Ficar com Mary? levou 10 anos. Adorei poder terminá-lo com esses caras, quero dizer, não poderia ter sido um elenco melhor do que esses caras”, comentou o cineasta.

John Cena interpreta um ator decadente e obsceno imitador de celebridades, "Rock Hard Rod", para dar vida a "Ricky".

“Oh, serei a pior resposta. Interpreto alguém que é imaginário. Imagine isso. Interpreto alguém que é invisível. Tínhamos um grupo fantástico. E sair com esses caras todos os dias e simplesmente nos fazer rir uns aos outros e, esperançosamente, fazê-los rir também. Isso foi algo realmente especial, então vocês têm que me ver (risos)”.

"Ricky Stanicky" torna-se o amigo imaginário que os tira de apuros. Vinte anos depois de criarem esse "amigo", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) continuam usando o inexistente Ricky como desculpa útil para justificar seus comportamentos imaturos.

O ator William H. Macy falou sobre Summerhayes, o chefe de todos esses caras que comanda o negócio, “li o roteiro. Eu amei imediatamente. Foi um verdadeiro ato de equilíbrio manter aquela bola no ar e eles fizeram isso maravilhosamente. E então cheguei à parte do sexo e não sabia que isso existia (risos). Mas em toda a minha carreira, mesmo nas coisas sérias que fiz, sempre penso que é preciso trazer um pouco de leveza. Deus nos livre desses filmes implacavelmente tristes. Acho que é uma regra de Mike Nichols. Se você quer que as pessoas riam, aproveite um momento sério. E se você quer que as pessoas chorem, procure um momento cômico”.

No final, Peter Farrelly deixou claro que "Ricky Stanicky" não é apenas uma comédia para se divertir.

“Acho que no início só queríamos rir. E depois percebemos, bem, espera um segundo. Estes são apenas um bando de idiotas que mentem para suas namoradas. E isso não está certo. Por que mentem? E quando pensamos nisso, tudo mudou. É como, oh, tudo bem. Então, na verdade há uma razão para você mentir, sabe? E normalmente você mente para se proteger. E por que se protege? Talvez por medo de alguma repercussão. E quando isso entra em jogo, muda tudo. Muda quase tudo”, concluiu.

