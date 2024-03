O que é um fan meeting, comeback, fan sign e hi-touch no k-pop?

BTS O que é um fanmeeting dentro do K-pop?

Recentemente, o hallyu ou a onda coreana alcançou uma popularidade inimaginável em vários países da América Latina graças às séries, filmes, música, televisão, comida e cultura provenientes do país asiático.

E os artistas e grupos sul-coreanos não são alheios a isso, é por isso que, há alguns anos, começaram a considerar vários países da América Latina para suas múltiplas turnês, que são usadas para promover seus lançamentos mais recentes.

NCT DREAM Foto: NoiX Entertainment

O que é um comeback?

Um ‘comeback’ no k-pop é o chamado retorno do artista ou grupo, em vez de dizer que vão lançar um novo álbum ou single, dentro da comunidade k-poper é chamado de ‘comeback’. Geralmente, é feito o famoso ‘showcase’ para que os artistas apresentem ao vivo as músicas desse material discográfico pela primeira vez.

O que é um fan meeting?

Uma reunião de fãs no k-pop é um concerto mais íntimo, onde os idols podem interagir de forma mais pessoal com seus fãs, e são realizadas atividades como o famoso Q&A (perguntas e respostas) e jogos entre o cantor e os presentes.

O que é um hi-touch?

O hi-touch quando se trata de k-pop pode-se dizer que é um benefício adicional para o fan, já que, embora tenha a oportunidade de conhecer o artista, só poderão dar a mão e trocar algumas palavras.

O que é um fan sign?

Um fan sign para o k-pop é quando os fãs recebem o autógrafo de seus ídolos ou artistas favoritos durante a promoção de um álbum, em poucas palavras, o fã pode conversar pessoalmente com cada um dos integrantes enquanto eles assinam seu disco. Além disso, se a empresa permitir, você pode presentear o artista com um presente.