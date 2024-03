O ‘palácio’ de Meghan Markle e Harry: as fotos de sua luxuosa mansão nos Estados Unidos

Depois de deixar de fazer parte da coroa britânica e mudar-se para os Estados Unidos, o príncipe Harry pensou que deixar de viver em um palácio era muito fácil, mas ele percebeu que existe uma grande diferença. Ou talvez não, o duque de Sussex atualmente vive em uma mansão que não fica devendo em nada a uma casa real.

Meghan Markle e Harry: a luxuosa mansão em que vivem em Montecito, Califórnia

Harry e Meghan decidiram recomeçar suas vidas na Califórnia, um dos lugares mais ‘relaxantes’ dos Estados Unidos para se viver. Lá, além de viverem em família, estão ganhando uma reputação de celebridades internacionais. E como tal, não poderiam ser completos sem uma das lendárias mansões que sempre estão associadas às estrelas.

Meghan Markle y Príncipe Harry La pareja fue captada con sus hijos en Halloween pidiendo dulces (Chris Jackson/Getty Images)

O luxuoso lugar de Meghan e Harry na Califórnia está localizado em Montecito, um enclave exclusivo no condado de Santa Bárbara. É uma propriedade gigantesca com mais de quatro mil metros quadrados no total, onde se encontra a sua residência, que possui mais de mil metros quadrados, além de uma edificação separada para hóspedes com uma garagem espaçosa. Na área, também há um lago artificial e longos caminhos entre as árvores.

É um luxuoso ‘palácio’ que oferece vistas panorâmicas do oceano Pacífico e das montanhas Santa Ynez

A casa tem um valor aproximado de 14 milhões de dólares e possui nove quartos e 16 banheiros. Entre as várias comodidades que os Duques de Sussex têm, além de uma piscina e um grande jardim onde Archie e Lilibet certamente passam momentos únicos e agradáveis, também contam com espaços como um spa, uma academia, uma adega, uma sala de cinema própria e uma quadra de tênis privativa.

A mansão de Harry e Meghan possui uma decoração no estilo toscano, tanto no interior quanto no exterior. Um refúgio acolhedor, com alguns detalhes rústicos, mas atualizados, que evoca a desconexão da cidade e a harmonia com a natureza.