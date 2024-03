Festa BBB 24: Tatuagem do ex, alegria e críticas; os comentários sobre Yasmin

Festa BBB 24: Tatuagem do ex e alegria fazem web comentar sobre Yasmin (Reprodução/Globo)

Yasmin Brunet se soltou em mais uma festa do BBB 24. Na noite deste sábado (09), a famosa virou uma das participantes mais comentadas na web. Tudo começou quando a modelo se identificou com uma música que tocou na madrugada.

A canção dizia que “me apaixonei pela menina que tem 1,60 m e uma tatuagem do seu ex” e, imediatamente, Yasmin soltou “trouxa…eu sou, eu tenho”.

O momento levou a web à loucura e gerou muitos comentários sobre a performance de Yasmin durante as festas no Big Brother Brasil: “Eu curtia muito a Yasmin, mas, infelizmente, ela caiu no conto da sereia”, escreveu uma pessoa.

Há também quem afirme que tatuar nome de pessoas é “apenas os dos filhos”. Já um outro fã do BBB disse que não consegue entender como alguém “tatua companheiro no corpo”.

Mais críticas dos fãs para Yasmin

Não foi só a tatuagem que fez o público falar sobre Yasmin. Durante a madrugada, alguns fãs do BBB 24 comentaram que a camarote “não agrega nada” dentro do jogo e que ela é “zero entretenimento”.

Um outro disse que a famosa “só serve para festa mesmo”. Já um terceiro pediu para Boninho preparar algo especial para “eliminar Yasmin” de vez do Big Brother Brasil.

Yasmin também recebeu elogios na festa

Durante a festa do BBB 24 deste sábado (09), Yasmin Brunet foi elogiada na web. Diferente de outros momentos dentro do reality show, o público pontuou que a modelo parecia mais feliz.

“Falem o que quiserem, mas eu adoro a Yasmin. Ela é super divertida nas festas”, escreveu um perfil. Já outro anônimo afirmou que a famosa estava “muito mais leve” depois da expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24.

