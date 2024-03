BBB: ‘Bate mesmo uma soberba’, reflete Karol Conká sobre famosos no reality

De volta ao BBB, Karol Conká falou qual a vantagem de unir famosos e anônimos dentro da mesma casa, mas na perspectiva do jogo. A ex-participante do reality show, esteve no mesacast, que estreou no BBB 24, e não deu meia volta em suas respostas.

“O interessante da mistura de camarote e pipoca é mostrar que não existe perfeição. As pessoas acham que o camarote é perfeito, daí tem aquela coisa de quem é pipoca, lá dentro, fica também achando que não pode falar pela pessoa ser ‘poderosa’”, começou ela.

Karol Conká foi uma das grandes vilões do Big Brother Brasil (Reprodução/Globoplay)

Em seguida, Karol afirmou que o medo do cancelamento bate dentro da casa do Big Brother Brasil e deu detalhes deste momento: “Daí, a pessoa [camarote] tá lá e diz ‘eu não preciso disso daqui’. Bate mesmo uma soberba. Na hora a pessoa fala ‘eu quero embora’, ‘tô passando fome’”.

Durante o mesacast BBB 24, a rapper destacou ainda que Gil do Vigor é o verdadeiro Big Brother. Segundo a famosa, que esteve no BBB 21, o economista e influenciador digital sabia todos os passos que daria para chegar até a final do reality show da TV Globo.

“A pessoa que define o BBB é o Gil. Ele vivia o tempo inteiro. Era festa, era festa. Era jogo, era jogo. Ele calculava tudo, ele sabia o que ele estava fazendo ali dentro, ele vive o reality”, concluiu Conká.

A cantora, que foi uma das vilões da sua temporada e uma das maiores de todas as edições do programa da Globo, revelou que não parou com a terapia e agradeceu ao Brasil: “Muito obrigado a todos que contribuíram para a minha melhora fora da casa do Big Brother Brasil e pela melhora da minha carreira”.

