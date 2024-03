“As Marvels” está posicionado como o filme mais assistido no Disney+. Haverá uma sequência?

Desde sua estreia em 2008 com “Homem de Ferro”, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) tem dominado a bilheteria e a cultura pop com suas histórias de super-heróis. No entanto, a franquia tem enfrentado desafios para manter seu ímpeto. Agora, com a chegada de “As Marvels” ao Disney+, parece que a saga pode estar encontrando um novo caminho para o sucesso, embora não esteja isento de controvérsias.

“As Marvels”, dirigido por Nia DaCosta e estrelado por Brie Larson como Carol Danvers (a Capitã Marvel), Teyonah Parris como Monica Rambeau e Iman Vellani como Kamala Khan (Ms. Marvel), inicialmente recebeu críticas mistas e desapontou nas bilheterias. No entanto, seu lançamento no Disney+ mudou drasticamente seu destino.

“As Marvels” ganham uma segunda vida na Disney+

Desde a sua chegada à plataforma de streaming em 9 de fevereiro, "The Marvels" tornou-se o filme mais visto no Disney+ em todo o mundo, superando até sucessos como "Moana" e "Elemental". Esta surpreendente popularidade levou muitos a questionar se haverá uma sequela.

O sucesso repentino de “As Marvels” no Disney+ levou algumas pessoas a questionar se certos filmes da Marvel poderiam funcionar melhor como lançamentos diretos em streaming, em vez de nos cinemas. Com a proliferação de conteúdo da Marvel no Disney+, algumas pessoas se perguntam se a saturação nos cinemas tem afetado negativamente a qualidade e o desempenho dos filmes.

Nos últimos anos, o MCU tem enfrentado críticas pelo excesso de conteúdo e pela falta de inovação em seus filmes. Muitos argumentam que o foco em expandir o universo levou a um descuido na qualidade das histórias individuais.

Talvez seja a salvação que a Marvel precisa

“Parecia que “As Marvels” estava sendo vítima dessa tendência, mas seu ressurgimento no Disney+ levantou questões sobre o futuro da franquia. Embora uma sequência de “The Marvels” ainda não tenha sido oficialmente anunciada, o sucesso no Disney+ certamente aumenta as chances de a Marvel Studios considerar continuar a história de Carol Danvers e suas aliadas.”

Com a popularidade dos personagens e o potencial para explorar novas tramas, uma sequência pode ser uma opção viável para o estúdio. Em um momento em que o MCU busca se reinventar após a saída de seus personagens principais, “The Marvels” pode indicar um novo caminho para o sucesso.