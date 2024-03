A cineasta mexicana Lila Avilés inspira Barbie

Todos os anos, a Barbie reconhece várias mulheres que são referências em suas áreas, criando uma boneca à sua semelhança; tudo isso no âmbito do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Viola Davis, Kylie Minogue e Shania Twain são algumas das celebridades que foram reconhecidas este ano, além da mexicana Lila Avilés. O Publimetro conversou com a cineasta sobre o significado de ser reconhecida com a sua própria Barbie.

"A diretora de cinema afirmou: 'É uma loucura. Com Tótem muitas coisas aconteceram, este é um ano em que este filme não me deixa e, justo quando eu pensava que estava em baixa, acontece isso. Sinto que é a forma mais bonita de encerrar este ciclo. Estou muito feliz e honrada por fazer parte deste tributo'."

Lila Avilés se mete no mundo de Barbie (Cortesía)

Lila também nos contou o que não poderia faltar na referida boneca, “Eu me envolvi totalmente no design. Ela tem uma pochete, que para mim é mágica, porque guarda muito material de trabalho, obviamente a câmera, a claquete, fones de ouvido, boné e tudo mais, mas acima de tudo o que mais gosto é que meu gatinho Guagua me acompanha. Ele já foi imortalizado, e é que sempre brincava que ele era o segredo de tudo, me sinto muito lisonjeada por terem me permitido incluí-lo.

O filme de Lila Avilés, Tótem, ganhou prêmios e esteve presente em diversos festivais internacionais onde foi altamente reconhecido, uma situação que a cineasta nunca imaginou. “Este filme me aproximou das pessoas. Fiz o filme de coração, sem pretender nada, mas também não o fiz sozinha. O filme viajou para mais de 100 festivais, recebemos mais de 30 prêmios, foi distribuído em muitos países. Coisas incríveis aconteceram com ele”.

A cineasta de 42 anos compartilhou conosco qual é sua maior força, "a força e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade, e não devemos ter medo de dizer isso. Devemos proteger os dias bons, pois é quando florescemos, mas também devemos abraçar os dias ruins. A vida é uma constante de altos e baixos".

Além disso, ela falou sobre seu crescimento em um mundo de homens, "venho de uma família matriarcal. Minha mãe era muito feroz e admiro muito sua maneira de ser, felizmente também tenho homens maravilhosos ao meu lado que sempre tiveram essa capacidade de diálogo. Estou muito feliz com a época em que me tornei cineasta, se eu tivesse sido cineasta há 20 anos, não teria sido a mesma coisa, mas estou aqui graças a essas mulheres que lutaram e agora também me cabe abrir caminho".