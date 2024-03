William e Kate Middleton não querem ser reis

O príncipe William e sua esposa Kate Middleton têm estado sob os holofotes nas últimas semanas, não apenas pelos problemas de saúde enfrentados pela princesa, mas também pela batalha contra o câncer que o Rei Charles III estaria enfrentando, o que alertou para uma possível sucessão ao trono.

A família real está passando por um dos momentos mais difíceis devido às baixas que tiveram em sua linha de sucessão, o que fez com que as responsabilidades recaíssem sobre o príncipe de Gales; apesar da ajuda que teve de Camila Parker nos últimos dias, ela decidiu tirar alguns dias de descanso.

São muitos os seguidores da família real britânica que esperam ver William e Kate coroados devido ao carinho e respeito que conquistaram no Reino Unido, no entanto, uma especialista em realeza afirmou que esse não é o desejo deles.

Kate e William não querem ser reis?

A especialista em monarquia britânica, Lady Colin Campbell, falou com o jornal 'Mujer hoy' sobre a tensa situação vivida no Palácio de Buckingham e garantiu que, embora esteja próxima de ver William e Kate como reis da Inglaterra, isso não acontecerá por enquanto e que eles realmente não desejam essa situação, então, apesar do sofrimento do rei, não está previsto que ele abdique.

“Não acredito que William queira ser rei agora. Katherine também não quer ser rainha neste momento. Nenhum dos dois quer, mas se a situação fosse imposta por circunstâncias que fossem, e William aceitasse o trono, tenho certeza de que estão muito bem preparados para isso. Além disso, fariam muito bem. As pessoas estão se unindo em torno do rei Charles. Já foi visto na coroação. Foi um sucesso inesperado. As pessoas o querem de uma maneira que superou qualquer expectativa”, disse.

Sobre a doença do monarca, ele expressou que vê de forma positiva a situação por ter sido detectada a tempo, e pediu respeito pela informação fornecida a partir do mais íntimo do palácio.

“Até agora, foi dito que o câncer foi detectado a tempo e o prognóstico é bom. Devemos manter essa ideia, mesmo que seja apenas por respeito ao rei”, acrescentou.