V do BTS está de volta com novo single “FRI(END)S”

V do BTS volta com seu novo single “FRI(END)S” BIGHIT MUSIC

No dia 11 de dezembro de 2023, Kim Tae-hyung, mais conhecido como V, membro do grupo de k-pop BTS, se alistou no serviço militar na Coreia do Sul, então ele estará de volta até junho de 2025, mas até lá, o ídolo de 28 anos surpreendeu seu fandom, ARMY, com o anúncio do lançamento de seu próximo single intitulado “FRI(END)S”.

É importante ressaltar que o single "FRI(END)S" de V chega seis meses após o lançamento de seu primeiro álbum solo intitulado 'Layover', que foi lançado em 8 de setembro de 2023. Sem esquecer da música "wherever u r" em colaboração com a cantora UMI, lançada no mês passado de dezembro.

V do BTS com o single “FRI(END)S”

Foi na segunda-feira, 4 de março (horário da Coreia do Sul), quando todas as redes sociais do BTS compartilharam um comunicado oficial anunciando que na sexta-feira, 15 de março, Kim Tae-hyung ou V lançará seu próximo single ou single digital intitulado “FRI(END)S”.

Taehyung (V) do BTS BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

“Olá. Isto é BIGHIT MUSIC. Estamos animados em anunciar o lançamento do single digital do membro V do BTS, “FRI(END)S”. “FRI(END)S” é uma canção de amor do gênero Pop Soul R&B. Fiquem atentos para o lançamento! Obrigado pelo contínuo amor e apoio ao BTS”, diz um comunicado oficial compartilhado na plataforma Weverse.

Por outro lado, na quarta-feira, 24 de janeiro, a cantora, atriz e compositora sul-coreana de 30 anos, Lee Ji-eun, mais conhecida como IU, lançou seu mais recente vídeo musical intitulado ‘Love wins all’, no qual Kim Tae-hyung ou V do grupo de k-pop BTS também é protagonista. Essa música faz parte do novo material discográfico da intérprete, intitulado ‘The Winning’, que conta com um total de cinco músicas.