Tio de Kate Middleton é eliminado do Big Brother inglês e gera sensação de alívio na Família Real

A Família Real britânica pode respirar aliviada. Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton foi o primeiro eliminado do Celebrity Big Brother, a versão inglesa do reality que é realizada somente com participantes famosos.

Conforme publicado pela revista Monet, o tio de Kate Middleton foi o primeiro eliminado da edição, o que causou um grande alívio para a realeza. Desde o início da participação de Gary no reality, a família real ficou preocupada que segredos sobre a saúde da Princesa fossem vazados por ele.

A eliminação de Gary aconteceu após enfrentar Lauren Simon, que ficou conhecida por sua participação no ‘The Real Housewives of Cheshire’. Apesar de sua curta passagem pelo reality, o empresário, de 58 anos, revelou que conseguiu fazer tudo o que gostaria em apenas cinco dias de confinamento.

Celebridade?

Apesar de muitos almejarem o status de celebridade, Gary deixa claro que além de não se considerar uma, ele também não tem a intenção de se transformar em celebridade. “Não sou uma celebridade, apenas sou parente de alguém que é uma grande celebridade”, declarou.

Sua intenção ao participar do reality, no entanto, foi a de mudar sua imagem junto ao público. O tio de Kate Middleton se declarou culpado de uma acusação de violência doméstica no ano de 2017. Ele foi condenado a prestar serviços comunitários e a pagar uma multa com valor aproximado de R$32 mil.

“Um dia eu era Gary, um empresário rindo com uma grande família. No minuto seguinte, sou um vilão nacional. Eu realmente não sei o que é a verdadeira paz, para ser honesto. Cometi um erro, uma briga pessoal há sete anos que foi exposta publicamente e que trabalhei incessantemente para consertar. A ofensa passou, mas meu arrependimento continua”, afirma Gary.

Após sua eliminação, o empresário revela estar torcendo pela vitória de Levi Roots, um empresário britânico-jamaicano que segue na disputa pelo prêmio.

