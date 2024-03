Shakira está sendo criticada por incluir homens em seu novo álbum

Shakira anunciou seu novo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, que será lançado no próximo dia 22 de março após uma longa espera de sete anos.

Nesta quinta-feira, 29, a cantora revelou sua lista de músicas, mostrando quais celebridades colaborarão e estarão no álbum.

Este álbum contará com colaborações de Bizarrap, Rauw Alejandro, Cardi B, Grupo frontera, Ozuna, Fuerza régida e Manuel Turizo.

“Muito animada para mostrar a vocês a lista de músicas e as incríveis colaborações de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ (alguns de vocês já sabiam, outros ainda não!) Faltam apenas 3 semanas!”, foi a mensagem da cantora.

A razão pela qual Shakira teria incluído colaborações com homens em seu novo álbum

Embora muitos fãs de Shakira estejam animados, já que a cantora passou muitos anos sem lançar um álbum, outros começaram a criticá-la.

E é que muitos não gostam que tenha canções antigas e que não sejam do estilo urbano, outros afirmaram que eram temas ‘reciclados’, e outros criticaram que tenha temas com homens quando o título do álbum é direcionado para as mulheres.

No entanto, um fã de Shakira revelou a razão pela qual a cantora teria incluído esses homens em seu álbum.

“Para mim, a quantidade de homens e mulheres no álbum não foi por acaso. Acredito que eles são a vanguarda nesse processo alquímico, enquanto Cardi, Karol e Shakira se destacam por serem atípicas, únicas e inestimáveis dentro desse processo. Verdadeiras joias”, disse uma fã.

E isso fez muito sentido para os fãs da cantora. "Ei, que bom análise, eu não tinha percebido", "Shakira sempre pensando bem nas coisas", "é verdade, ela não faz nada por erro ou por acaso, tudo é muito bem planejado", "ela sempre teve um mestrado em mensagens visuais e conceituais", disseram alguns fãs.

Além disso, o álbum não faz referência ao mundo ser apenas das mulheres, nem que os homens sejam maus, apenas que as mulheres são mais fortes e podem superar tudo, como no caso dela de uma traição.

Portanto, a ideia da cantora não é eliminar os homens do mundo, na verdade, seu grande amor são seus dois filhos, Milán e Sasha, então não há nada de errado em colaborar com tantos homens em seu álbum e ela já teve milhares de colaborações com mulheres ao longo de sua carreira, como Beyoncé e Rihanna.