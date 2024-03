Netflix: a minissérie de 3 episódios baseada em uma história real impactante que vai te emocionar

Séries, filmes, minisséries e documentários, tudo isso você pode encontrar na Netflix. No entanto, nem sempre temos muito tempo para dedicar a assistir a uma produção, por isso é sempre interessante ter alternativas que não demandem muitas horas.

E uma boa opção nesse sentido é esta minissérie que conta com apenas 3 episódios, e que sem dúvida irá te impactar.

A minissérie baseada em uma história real

Nesse sentido, uma boa opção para assistir neste fim de semana é “Sally - Fisiculturismo e Assassinato”.

"Entrevistas com amigos, familiares e a própria Sally McNeil traçam o turbulento casamento de um casal de fisiculturistas e seu chocante desfecho com um assassinato no Dia dos Namorados."

A plataforma descreve esta minissérie baseada em uma história real impactante que dura apenas 3 episódios e que vai te deixar grudado no sofá.

Dessa forma, se estiver procurando algo para assistir neste fim de semana, esta instigante série documental é uma boa opção para reproduzir na Netflix.