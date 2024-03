Camila Moura, esposa de Lucas Henrique do BBB 24, mostra o novo visual

Após conquistar a internet ao longo da última semana, Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, decidiu compartilhar com seus seguidores fotos de seu novo visual.

Recentemente, a professora viu seu perfil nas redes sociais ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores após ela se posicionar depois de comentários e flertes entre seu marido e outra participante do reality.

Conforme publicado pelo Gshow, Camila também aproveitou a oportunidade para compartilhar uma reflexão com seus seguidores e desabafar.

“Um novo visual não é apenas uma mudança superficial, é uma declaração de amor-próprio e aceitação. Tudo muda. Tudo mudou para mim nesta última semana. Tudo mudou para nós, que somos guerreiras de nascença. Camila? Sim, definitivamente, esta sou eu: professora, meu maior passatempo é montar quebra-cabeças, amo aprender até sobre o que não sei e agora, mais sobre mim”.

“Obrigada a todos que acreditam em mim! Este é apenas o começo da mudança e vocês já sabem disso! Vou aprender a cuidar da Camila que pode conhecer o mundo como ele é, sem o peso do nome de quem me amarrou atrapalhando o processo. Novamente, obrigada com toda a força do meu coração”.

Acabou o casamento?

Ao longo desta semana, Camila ganhou espaço na internet após se mostrar incomodada com as interações entre Lucas Henrique e Pitel. Segundo ela, algumas atitudes dos dois mostraram que eles estavam flertando, o que para Camila configura uma traição.

Em determinado momento, ela chegou a trancar seu perfil nas redes sociais e, ao retornar, deixou indícios de que o casamento chegou ao fim. Além de apagar fotos com o marido e de publicar a imagem de uma mala, Camila também retirou a torcida pelo marido e declarou estar torcendo para Davi sair campeão do reality.

Vale lembrar que Davi e Buda são rivais dentro da casa, inclusive, o motorista de aplicativo foi presenteado por Lucas com o Castigo do Monstro neste final de semana.

