BBB 24: Lucas Henrique conquista o Anjo e provoca reações na internet

Chegou ao fim a Prova do Anjo desta semana no BBB 24 e quem conquistou o benefício da imunidade foi Lucas Henrique, que mais cedo também arrematou o Poder Curinga e poderá imunizar um dos alvos da líder Beatriz.

Conforme publicado pelo Gshow, a prova de hoje foi dividida em duas etapas. Na primeira os participantes precisaram encontrar três cartões dentro de uma piscina de bolinhas. Na segunda, eles deveriam escolher no mural os produtos equivalentes aos cartões recolhidos.

Quem fez a maior pontuação ao final da prova foi Lucas Henrique, que não pensou duas vezes na hora de escolher os participantes que deverão cumprir o Castigo do Monstro nesta semana: Davi e a aniversariante Alane.

Além disso, ele também se mostrou feliz com a possibilidade de receber o presente do anjo e espera poder ver sua mulher. “Vou poder ver minha esposa”, declarou pouco tempo após a vitória.

A internet reagiu

Após Lucas comemorar a chance de rever a esposa, Camila Moura, a internet não poupou comentários já que recentemente a mulher do participante deu sinais de que o casamento chegou ao fim.

As pistas do término começaram a aparecer depois que Lucas fez vários elogios a Pitel durante uma das festas do programa. Em determinado momento, Camila Moura trancou seu perfil no Instagram e, quando reabriu, afirmou se sentir traída por conta das atitudes de seu companheiro.

Na ocasião, ela mostrou que jogou fora as fotos do marido e postou imagens de uma mala, indicando que estava deixando a casa do casal.

Com a conquista do Anjo, os internautas reagiram e mostraram que estão ansiosos para acompanhar o almoço deste final de semana.

“O almoço do Anjo mais aguardado dessa temporada!”, comentou uma pessoa. “Obrigada meu Deus! Buda vai descobrir que tá solteiro”, completou outra.

